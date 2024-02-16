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旋轉的愛情（六）

楊秋生

「也是。越和你談，才發現你懂得越多。可惜就要畢業了，今年有好幾部值得期待的電影，都沒機會看了。」他停頓了一會兒，說：「明年你到美國，一定要和我聯絡。」

麵快吃完了，她正煩惱著，他們到底算不算約會。待會兒付帳的時候，是各付各的，還是他會付帳？

「謝謝你陪我吃這一頓很有意義的飯，這餐算我請你。」

她鬆了一口氣，說：「那，下次我請你。」

「留到你到美國時，再請我好了。」陳柏榮說，「這陣子真的很忙，盼你趕緊做明年申請研究所的準備。」

葉之璇畢業後回家，心情相當沉重，猜想母親一定早早為她安排了工作，不管她喜不喜歡、不管她適不適合。怎也沒料到，才回到家，母親拋下一句：「你不用去上班了，就給我去補托福，好好地給我申請美國大學！」

她以為聽錯了，母親再說一遍，她狐疑地看著旁邊沒搭腔卻一直點頭同意的父親。

晚上父親趁母親做晚課的時候，喚她過去，這才知道，母親年輕的時候算過命，說她只能生男孩子，不能生女孩。不管生下什麼樣的女孩，生產過程都可能隨時送命，留在身邊會剋母，一定要過繼給別人。母親生她時難產，差點送命，相信了算命先生的鐵口。但捨不得將女兒送給別人，還是自己養，認為把她當外人使喚，也許就會避掉劫難。

她忽然覺得自己根本是個多餘的人。她呆呆地站在那裡，眼淚流了下來。

她忽然覺得她空了，身體也好、靈魂也好，似乎都不存在了。只覺得自己真是一個悲劇，她連她存在的意義都找不到。

「所以媽媽說，她和你一定要分開。她支持你出國念書，也許這對媽媽或者說對你，都是最好。」（六）

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