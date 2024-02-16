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全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

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永恆的夏天（一二）

桑文鶴

米娜是這個學校的明星，即使她真的有了什麼，老師也會盡力把她抱住，而受罰的只能是王茜自己。她還不想傻到把自己也給搭進去。

在那之後，她也有意地避開佟濟軒。整個春節，還有開學後的好幾個周末，她都爽約，不再跟他們一起出去玩。一開始，佟濟軒依舊找女孩打電話到王家，問王茜為什麼不來了。可久而久之，他也沒了耐性，電話也不再響。王茜在心裡寂寥地想像著，佟濟軒一定把所有的時間都用在了米娜的身上。

六月，米娜代表學校參加省物理競賽獲了獎，期末考試也依舊是雷打不動的年級第一。學校的光榮榜裡掛滿了米娜的照片。王茜悶悶不樂地從光榮榜旁走開。

又是周末，父母帶著王棟去複查身體，王茜不想獨自待在家裡，就坐車去了城裡亂逛。在一家音像店門口，她碰到了一個佟濟軒的小弟。那男孩姓董，以前和王茜也是稱兄道妹的，小董拽住她，王茜，老大正找你呢！

他找我幹什麼？

你還不知道吧，老大被甩了，最近難過得不得了。小董說，米娜說她要準備一個全國的競賽，如果能夠得獎的話，就可以保送去重點大學，所以不想談戀愛分神，就和老大斷了。

王茜心裡一驚，表面上還是波瀾不驚，那他找我做什麼？

老大想去米娜家找她，再試著挽回一下。可他只知道米娜姑姑家的地址，去敲了幾次門都沒人在，他就想去你們廠裡找找。米娜家沒電話，寫著你號碼的那個通訊錄他也給弄丟了。還好今天讓我在這碰見你。（一二）

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