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全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

亂局（全文完）

紅山玉

「你不是我的媽媽，我的媽媽早已經進了天堂！你只是迷倒了我爸爸的女人，你讓他喪失了對我媽媽的愛！」鄧秀蘭喊完了這些，又看著林祥。「一切都是你媽媽的錯！她就不該和我爸爸是高中同學，他們就不應該一直保持聯繫！他們更不該結婚！他們還把我從京城帶到了鄉下！還有，我從來沒有愛過你！」

一個不知道從哪裡被風吹來的可樂咖啡杯子，滾到鄧秀蘭的腳下，她一腳踢飛了出去。

「還有，我就是要一張綠卡，因為我再也不想見到你們！我見到你們，我就想起我死去的媽媽！」鄧秀蘭扔下這一句話，將脖子上圍著的圍巾摘了下來，扔在地上又踢了一腳。「我也不想再見到你弗蘭茨！你有一個福爾摩斯媽媽，遊戲該結束了！」我曾經見過這條圍巾，就在兒子的屋裡，看來是他送給她的禮物。

說完這些，鄧秀蘭頭也不回地朝大街的另一頭跑去。

弗蘭茨迅速追了上去。只有林祥，搖晃著身子朝相反的方向走去，嘴裡喃喃有詞：「幸福是什麼東西？綠卡又是什麼玩意兒？」林淑芬後面伸出手去，想抓住兒子的臂膀，卻不曾料到林祥突然加快腳步跑了起來。

「兒子！」林淑芬一聲淒厲的呼喊，也跟著追了上去。卻不知道腳下踩到了什麼東西，她伸出的手在空中劃了一個弧線，然後跌倒在地。可是嘴裡還在喊著：「我這是做了什麼孽？」

我顧不上倒下的林淑芬，我不得不朝著林祥跑走的方向追去。因為此刻，我知道我只是林祥的主治醫生，在我心裡，其他都是次要的，患者第一。（全文完）

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