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旋轉的愛情（五）

楊秋生

她每次來，早上都會先餓上一頓，再狠狠吃完所有分量，加上兩碗湯，撐到連晚餐都省了。

排隊的時候，她來來回回地想，要秀氣，就不要吃完；要省錢，必須吃光光。吃完、不吃完，她取決不下該選擇哪樣，煩惱到連話都無心說。幸好周遭人聲嘈雜，講話也聽不清。

入了座，一碗拌麵發出誘人的香味，她決定全吃光。

光顧著吃，也沒注意陳柏榮正興味盎然地看著她。

「我見過一起吃飯的女孩子多半為了形象彆彆扭扭，總是吃一點點，剩下一堆食物。從沒見過像你這樣的女孩子，大大方方地吃，看起來很享受美味的樣子！」陳柏榮盯著她說：「你真的很可愛！」

她愣了好一會兒，才意識到自己的節省，被他解讀為大方，不扭捏作態，臉上露出她一遍又一遍演練早已成為自然的嫵媚笑容。

陳柏榮話匣子打開，講得十分盡興。

「上次聽你細說《卡門》，很有意思。像電影《不存在的房間》，現在想起來，可以討論的議題很多。若有機會聽你分析一定很棒！」

這部電影雖然是由小說改編的，畢竟和文學扯不上什麼關係，也沒聽同學討論過。她怕陳柏榮繼續追問下去，急忙扯開話題：「《駭客任務》就是帶著哲學味道的經典電影，尤其基努李維真是帥呆了。」

「這部電影的確有很深的意涵，」他說，「我看了好幾遍才懂──真是值得一看再看的好電影。」

她想起課堂曾經討論過的《紅字》、《憤怒的葡萄〉，便說：「我聽人提起，說這部電影是以哲理與基督教元素做為故事的架構。所謂的基督元素，在西洋文學裡頭滿多的，這個我懂。但是說到子彈時間的特殊鏡頭及電腦特效，我就不知道自己能不能體會了。」（五）

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