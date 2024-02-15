你那會不是攢了不少港台歌星的貼畫嗎？都長得差不多，都是一些小白臉。

王茜笑了一下，在心裡想，自己的事情，哥哥果然什麼都不知道。長久以來，自己和王棟似乎都在不同的頻道。哥哥關注的事情她不感興趣，哥哥也從未真正關心過自己的世界。而且，上高中的時候，哥哥的身體變得很不好，動不動就會生病，父母的大部分精力都在他的身上。

兩個人在廠區裡走，路過以前的食堂和小賣部。他們倆回憶著以前在廠區裡遊蕩的時光，廠子就像是個小小王國，工人子弟們過得是相似的生活，可每個人的出路卻又是如此不同。王茜又忍不住想起了米娜。

自從那個在佟濟軒家度過的雪夜後，王茜開始避免在學校裡與米娜正面接觸。她像是那個做了錯事的人一樣，只敢偷偷站在別處觀察她、審判她。

她不是沒有想過把自己所見的一切散播出去。可仔細思考了以後，又覺得還是不行。高中裡去年有人散播化學老師和一名高一女生談戀愛的流言，校長為了整頓風紀，勒令嚴查，後來一級一級查下去，才發現最初傳話的那個人和化學老師有過節。後來那名學生被記了大過，學校還開了全校大會批鬥。校長在大會上說過，再有這樣的事會嚴懲不貸。

站在台下的王茜聽見旁邊的女生們竊竊私語，其實那也不是無稽的謠言，學校裡確實有人看見化學老師摸過那女孩的脖子。但權威總是會想保護他們想保護的，真正的真相是什麼並不重要。（一一）