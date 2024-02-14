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永恆的夏天（一○）

桑文鶴

下一周，到了學校，她不動聲色，從頭到腳仔細觀察著米娜。雖然她看起來還是如往常般沒什麼區別，可王茜知道，有什麼東西就是徹底不一樣了。

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到了第二天，王茜和王棟搭車去了舊廠區。車子從繁華的市中心一路駛來，像是進入了某種頹廢的時間膠囊，外面的日新月異與這裡無關。這裡不是沒有變化，只是越來越破落衰敗。

進了家屬院，門衛室早就荒廢，沒有人來查。路過他們身邊的人，全部都是陌生的臉孔。原先生活在這裡廠子裡的土著，老死的老死、搬走的搬走，現在這裡大多數的空房已經低價出租給外來務工者。以前廠子還在的時候，家屬區的綠化和基礎設施的修葺還有人管，現在放眼望去，除了髒，就是亂。

王棟嘆了口氣說：我有點想不明白，你說現在是沒人管了，誰都能進、誰都能出。可當年，外人進來可是要登記身分證件和進門時間的。那廠裡總共就那麼些人，怎麼姚樂的案子就是破不了？

王茜搖搖頭，我也不知道。

我看這次梁立輝是攤上事了，他如果拿不下這個案子，怕是也沒法子跟上面交代。他跟我說，現在他們正開展針對陳年積案的克難攻堅行動，他已經跟領導都立了軍令狀，這個案子他是非破不可的。王棟說，不過我看他這個人也挺有能力的，上學的時候不就是成績一直挺好，挺亮眼的麼？

王茜笑了，亮眼什麼呀！

王棟說：我知道你不喜歡他。我記得你從中學開始，就喜歡一些小白臉。

王茜心裡一驚，什麼小白臉？（一○）

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