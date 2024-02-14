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亂局（一九）

紅山玉

我想起來他那盆被椅子砸中的多肉。還好，車庫裡還存有兩袋子黑土，也有多餘的花盆。多肉是很皮實的植物，即使受了傷，好像也從來不在乎疼痛一樣。我多希望我的患者林祥也像艾爾森這盆多肉一樣。艾爾森自己也曾經一腳踢倒他這盆多肉，他重新栽了一回之後，這盆多肉又恢復了生機。

一個星期後，我就會再看到林祥。我該如何跟他的母親說，我兒子就是那個接下她繼女的接盤俠呢？鄧秀蘭到底是什麼原因離開林祥，而抓住我兒子這棵稻草的呢？我是否還要再追問兒子？我是否應該攪黃他們彼此的關係？

做為醫生，我看過那麼多患者，可是做為母親，我卻只有這一個兒子。從兒子的眼神中，我看得出他應該是認真的。這或許是兒子第一次熱戀吧。不然，他從未跟我交代過有女朋友的事情，怎麼就突然帶人家回來了呢？是他在玩遊戲，還是那個女孩子在玩遊戲？

我感覺到頭疼。我拿起手機，打開早就存好的樂曲《哥德堡變奏曲》，我歪在沙發上，閉著眼睛聽這首聽了無數遍的曲子。好多時候，做為心理醫生，其實我們也有自己的軟肋，我們也有脆弱的時候。

迷迷糊糊中，卻聽見門「光噹」一聲被打開了，是誰這麼不注意？艾爾森從來不會這個樣子啊！我睜開眼睛，看見進來的是兒子。

「安娜說她和我不合適！」兒子只說了這一句話，然後把什麼東西扔到茶几上，門再一次「光噹」一聲，他又走了。

我打開燈，發現桌子上有兩個聖誕帽子。一個是紅帽身鑲白邊，另一個是白帽身鑲紅邊，帽子上還有一個「幸」字。（一九）

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