我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加本周末再降雨 恐又面臨洪水威脅

貝佐斯為何要搬到邁阿密？省下6億元…打造超級遊艇還有剩

永恆的夏天（九）

桑文鶴

對於這種事，不管是學校裡嚴苛的教導主任，還是家裡的父母，都還是把她們這個年紀的女孩子，當成是剛剛脫掉尿片不久的幼童，她們壓根不需要這件事，所以也不需要懂。「愛情」這個詞就像是會致病的病菌一樣，必須嚴加管控、抑制。這個詞太複雜，會滋生出很多麻煩，這麻煩裡也包括那件事。

在王茜什麼還不明白的時候，家裡的女性長輩就告訴過她，做為一個女孩子，首要要緊的就是貞潔。但她們這個年紀的女孩子，站在成人世界的門外，時不時地會受到裡面的誘惑，忍不住往那門裡瞟幾眼。她們也開始有些明白，有些快樂，來自拋棄貞潔。但拋棄最最要緊的東西而得來的快樂，也總是會有代價。

王茜頭頂冒汗、心跳加速，她實在好奇，用指尖輕輕地推了推門。門開了一條縫，床上有兩具纏繞在一起的軀體。佟濟軒一上一下，動作看起來很熟練。她看不清佟濟軒身下米娜的表情，只見她那兩條又白又細的胳膊纏繞著佟濟軒的脖子，像是一副半推半就的刑具。

她默默地退回到一樓，重新臥進剛剛醒來的沙發裡。可那個夜晚剩下的時間，她都沒有睡著。第二天一早，剛到六點半，她就收拾好了自己，離開了。她踩著雪，走到最近的公車站，然後搭了最早的車回到廠裡。

當天下午她就去找了姚樂，她怕自己在外留宿的事情會說漏嘴，所以專門去找她對好了詞。還好後來父母只是簡單說了句以後不要隨便去別人家過夜，會給人家添麻煩，就沒再追問。（九）

上一則

漫步巴塞隆納哥德區

下一則

兒子的紅包

延伸閱讀

16歲華女白血病過世 親友求助亞總會

16歲華女白血病過世 親友求助亞總會
大陸老公首次到台過年 台女做PPT演練 網見1重點笑歪

大陸老公首次到台過年 台女做PPT演練 網見1重點笑歪
羅達倫發布國會議員競選首支電視廣告

羅達倫發布國會議員競選首支電視廣告
楊貴媚15年沒談戀愛 一生沒離開過父母、身後事想好了

楊貴媚15年沒談戀愛 一生沒離開過父母、身後事想好了

熱門新聞

義大利維蘇威火山2000年前爆發，燒焦了一些古卷。3名研究員利用人工智慧將留存至今的古卷解讀出2000個以上的希臘字母，因此獲得70萬美元獎金。（路透）

3人團隊用AI解讀2000年前燒焦古卷 獲頒70萬美元

2024-02-06 02:10

爸爸不認得我了

2024-02-05 01:01
疫情過去後，許多人提起大大小小的行李，迫不及待返鄉看看。（本報系資料照片）

返鄉二三事

2024-02-07 01:02

電話詐騙

2024-02-06 01:00

不完美的完美

2024-02-06 01:00

超級模範好鄰居

2024-02-07 01:00

超人氣

更多 >
趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲
華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...
飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡
律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥
紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」

紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」