對於這種事，不管是學校裡嚴苛的教導主任，還是家裡的父母，都還是把她們這個年紀的女孩子，當成是剛剛脫掉尿片不久的幼童，她們壓根不需要這件事，所以也不需要懂。「愛情」這個詞就像是會致病的病菌一樣，必須嚴加管控、抑制。這個詞太複雜，會滋生出很多麻煩，這麻煩裡也包括那件事。

在王茜什麼還不明白的時候，家裡的女性長輩就告訴過她，做為一個女孩子，首要要緊的就是貞潔。但她們這個年紀的女孩子，站在成人世界的門外，時不時地會受到裡面的誘惑，忍不住往那門裡瞟幾眼。她們也開始有些明白，有些快樂，來自拋棄貞潔。但拋棄最最要緊的東西而得來的快樂，也總是會有代價。

王茜頭頂冒汗、心跳加速，她實在好奇，用指尖輕輕地推了推門。門開了一條縫，床上有兩具纏繞在一起的軀體。佟濟軒一上一下，動作看起來很熟練。她看不清佟濟軒身下米娜的表情，只見她那兩條又白又細的胳膊纏繞著佟濟軒的脖子，像是一副半推半就的刑具。

她默默地退回到一樓，重新臥進剛剛醒來的沙發裡。可那個夜晚剩下的時間，她都沒有睡著。第二天一早，剛到六點半，她就收拾好了自己，離開了。她踩著雪，走到最近的公車站，然後搭了最早的車回到廠裡。

當天下午她就去找了姚樂，她怕自己在外留宿的事情會說漏嘴，所以專門去找她對好了詞。還好後來父母只是簡單說了句以後不要隨便去別人家過夜，會給人家添麻煩，就沒再追問。（九）