圖／趙梅英

葉之璇告訴了他。

「噢，這我知道。」

她的心蒙上一層灰。他當然知道，倩倩也住那兒。

她必須做些什麼，她想。

走了一段路，兩人都很安靜。

我一定要做些什麼，葉之璇想著，問起陳柏榮：「前陣子舊片重新上演的《莎翁情史》你看過沒？」

他們已走到靠近宿舍的彎路，葉之璇非常喜歡這一段路，兩旁的樹木還算茂密，經常聽到鳥兒啼鳴歌唱。風吹過來，沙沙作響的聲音如音樂一般美妙。陽光透過葉子的細縫，在過路的行人身上、林蔭道上，灑下星星點點的小亮片，像飛舞的小精靈。前面開始了一段上坡，她的腳步沒有慢下來。

「看過，」陳柏榮說：「我是首映看過的。好久以前了，覺得很不錯，但不大記得細節了。」

「我以前常會看不大懂電影，尤其是比較有藝術手法的電影。但自從我修了一門『基礎英語閱讀與寫作』，再加上一門高班的文學課，老師總是很詳細分析文學作品，什麼隱喻、象徵啊，對比、衝突啊，伏筆、張力呀，這些作品很多都改編為電影，把這些觀念用在觀賞電影上，很有用，比以前看得懂多了。像這部《莎翁情史》，如果在以前，我可能就當作一部愛情故事來看罷了。現在以文學分析的技巧去觀賞，就發現電影中有滿多值得討論之處。像愛情，當時的愛情絕對與社會階級有相當大的關係。莎士比亞與維奧拉之間的愛情，就是受到當時嚴重的社會階級觀念根深柢固影響，產生種種障礙……」葉之璇慶幸在課堂上曾經討論這部電影，她只顧著將上課的精華盡量表現出來，突然意識到好像只有她一個人在說話。

她回過頭來。看見陳柏榮遠遠落在後頭。

「你真有本領呢，這樣的上坡路，還可以臉不紅氣不喘地一路走，一路講話！」

她笑了。原來母親帶她去買菜，總讓她挑這提那，練就了這一番功夫。

「對你要另眼看待了，」陳柏榮說，眼裡散發著光彩，像發現了珍寶一般。

●

陳柏榮晶亮的眼睛，一直映在葉之璇的心坎裡。她想要他，和他約會。剩下的時間不多了。

聽說陳柏榮幾乎每天下午，都會去那間學生最愛聚在一起的咖啡 屋，她怎麼算都覺得，喝一杯咖啡要花那麼多的錢，是極划不來的一件事。但她想好了，這個錢絕對要花。

葉之璇走到咖啡屋，正想拉開門，門突然開了，一位長髮高䠷女孩子走出來。眼睛微腫，像哭過似的。

是倩倩。

倩倩看到她，眼睛睜得老大，像見到鬼一樣。

一樣的短板露臍貼身上衣，一樣極低腰的小喇叭牛仔褲，搭配著鑲著水鑽的腰帶，倩倩的臉龐瞬間失去血色，像透明的超薄玻璃，一捏就碎裂了。

倩倩從她身邊走過時，葉之璇聽倩倩說「見鬼了」。

她的嘴角忍不住上揚，拉開門，不動聲色地悄悄坐在離陳柏榮不遠，看得到他的座位。

低著頭的陳柏榮背影看起來有著落寞的感覺。

似沉思的陳柏榮忽然仰起頭，將最後一口咖啡一飲而盡，然後起身準備離開。

他看到了她。

「葉之璇？」

「噢，是你呀。」她望著他，陳柏榮，臉上明顯寫滿了疲累與無奈。

她闔上英詩，「剛考完試，想要輕鬆一下。」

他拉開她對面的椅子，坐了下來。

《卡門》序曲在咖啡屋每一個角落，都可感受到它獨特的熱烈、歡愉、華麗與緊湊的氣氛，迴旋曲式的樂音讓下午時光既輕鬆又豐滿。

一杯咖啡並不便宜，但在這樣的氛圍下見到他，葉之璇覺得相當值得。她問：「你喜歡《卡門》嗎？我一直很喜歡《卡門》，尤其是序曲，還有詠嘆調。」

他點點頭，說：「這家的老闆娘特別喜歡《卡門》，經常播呢。」

「如果死期將至、如果在劫難逃，卡門小聲咕噥著說：『你就算把牌發二十遍，還是不可能取勝。牌只會說：你死定了！』」她順口說上這一段，「她是個風情萬種的女人。」

「但她可是個蛇蠍美人！」

「是啊，死在曾被她拋棄的荷西手裡。」她用充滿蠱惑的聲音說：「這個西班牙吉普賽女子的迷人故事，不知搬上舞台多少次了。這歌劇 《卡門》是創作藝術上登峰造極的作品，是世界上演率最高的劇目之一。有機會我一定要看一次現場表演。」

陳柏榮原本落寞略顯呆滯的眼睛慢慢活了過來，在她的臉上搜索著，好像她藏著什麼祕密似的。

「你知道嗎？《卡門》這部歌劇是由小說改編的。」其實她原本也不知道，她讀的書沒那麼多，多虧她這學期遇到了一位飽讀西洋文學經典的老師，不過現買現賣罷了，「小說中的視角是不同的，但這本小說獨特的審美視角，描繪的『妖女』形象直抵人心。直到現在，兩個世紀都過了，還是震撼人心、發人深思。」

「不管小說和改編的歌劇如何震撼人心、如何動人，嫵媚動人、奔放自由、放蕩不羈，為達目的不擇手段的卡門就是一個魔鬼一般的女人。」陳柏榮不以為然地說。（三）