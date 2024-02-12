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超級盃／生涯第3度捧MVP 馬霍姆斯：為隊友感到驕傲

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

整個廣場屬於我（二九）

李東文

去年深秋，天氣剛剛開始轉涼，花娘娘的胖子老公從外面撿回來隻流浪貓，六、七個月大的長毛藍貓骨架子不小，只是瘦得可憐，身上坑坑窪窪，長貓癬，一隻後腳脫皮見骨，前面兩隻爪子趾甲外翻。小貓一連幾天纏著胖子，在他腳邊蹭來蹭去不肯離開。他帶去寵物醫院醫治，用紙皮和舊衣服在花店前做了個窩。貓糧沒法吃，用奶瓶餵羊奶。他們兩公婆像照顧重病的孩子那樣，一連幾天戴著手套給小貓餵奶，雞胸肉撕成一條條餵……可能小貓之前受過太多罪，身體虛弱，到底還是去了──

托尼早上九點回到旺財廣場，看見花娘娘用小花鏟在髮廊前的枇杷樹下挖坑，問她幹麼，她說「氣死我啦、氣死我啦」。她生氣是因為，她跟胖子老公花了那麼多的心思、花了那麼多錢，小貓居然還是留不下來。托尼這才知道，花娘娘正在埋屍。問她為何埋在髮廊前面，那麼大一塊空地，幹麼不埋在自己花店前的檸檬樹下。

花娘娘說，檸檬樹太小，怕營養太多毒死了牠。托尼一臉不高興，又不好說什麼，畢竟前面那塊地是公共的，枇杷樹也不屬於髮廊……

有點嚇人啦。楊雪梅抗議。托尼說還有更嚇人的──知道小貓死了，我才想起昨天夜裡的事──托尼那天晚上給一位熟客燙髮，搞到快十一點多才完事，拉閘關門時，其他店鋪早就打烊了。他關好門站在黑暗中，感覺哪裡不對勁，打開手機電筒，看見花店周圍趴著五、六隻貓，可能七、八隻，天黑看不大清楚，有遠有近──流浪貓們安靜地趴在那裡，像在搞個什麼儀式，又像人類正在集體等候什麼重大的消息宣布……

貓在幹麼？楊雪梅問。

陳傑倫說：應該在跟花店那隻可憐的小貓告別。（二九）

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