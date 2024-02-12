圖／趙梅英

她淺笑，「這會兒不知飛到哪兒去了。」

「你也是我們學校的？」

「是。」

「什麼系呀？」

「英文系。」

「好系，我是電機系的。」

「哇，那更是好系。」其實她早知道了。

他正要開口說話，「輪到我了。」她說。說完，她低頭頷首，走到櫃檯前，沒有要和他再聊的意思。

辦完事，她沒轉過頭去看在隔壁窗口辦事的他，卻明確地感覺到腦袋後頭麻麻的，應該是他強烈的關注與注視吧。

她的嘴抿了抿，輕盈地離開郵局。

她一直希望再遇見他，但是他似乎神龍見首不見尾。之後，她才知道他在為出國留學做準備。

那天她去買吐司，在學校附近新開發社區的咖啡 屋門外看見他。但她還沒想出該怎麼讓他發現她的身影，她已瞥見他身邊有個女孩子。

她認出那女孩子是宿舍三樓無人不知、無人不曉，和她同屆同系不同班的才女倩倩，傳說中是他的女朋友。一看就知道倩倩家裡是有底氣的，她的頭髮烏黑發亮，又直又順，像黑色的瀑布一路毫不保留地恣意傾瀉而下，吸引了周遭的目光。她的穿著是流行的指標，日系穿搭、韓式風格，讓人忍不住跟風。不論是斜襬雙層連身褲，還是拼接透膚長版襯衫、針織鏤空長背心，甚至只是最簡單的單色上衣棉T、洋裝或長褲，總能搭配出俐落時尚感。配上造型特別的鎖鏈、串珠，真是亮眼極了。

她的心頭像堵住了什麼，不上不下，很是難受。

她一定要做些什麼才行。

在紐約的大哥從小就比較照顧她，有時會偷偷塞點小錢讓她花用，留學後偶爾也會寄張支票 給她。數量都不大，但換算成台幣，對她生活不無幫助。她非常珍視這些錢，總是先存下來，必要時才領出來用在刀口上。

她決定先燙個平板燙，再來研究如何複製都是新品的倩倩服裝。

即使到平價服裝店細找仿製品，林林總總也是一筆數目字。盤算之後，覺得紙雕藝術基本技法都會了，無須再上課，其他地方再省一點，可以為她買到更多的機會。

她打聽了很久，才知道倩倩的衣服都是到特定店家買的。她只能不停在各個小服飾店尋寶，質料、設計都差些，但是乍看之下，幾乎能夠以假亂真。

當她站在穿衣鏡前一套一套搭配倩倩風格時裝時，滿意到幾乎愛上了她自己。

●

雨，總是在最不方便的時候落下來。

葉之璇是帶著傘的，伸縮傘，擱在皮包裡。她的左手臂夾著剛剛裝框好的最後一幅紙雕作品，右手拿著準備上車的票。

她用兩指捏著票的手摸了一下頭髮，濕了。

雨滴變大了。

她正手忙腳亂地打開皮包要拿傘時，「欸，倩倩？」

熟悉的聲音，葉之璇轉過身抬起頭來，大大的傘下是那雙懾人心魂的眼睛。她的臉一下就紅了──連她自己都驚訝──是因為不在謀劃之中嗎？

雨的速度變慢了，背景模糊了，連周遭所有的聲音都被強迫靜音了。

她在他晶亮的瞳仁看到了她自己，臉上、髮上像有著無數閃亮的珍珠，晶瑩透亮。

她只聽到她心跳的聲音。

「喔，對不起，我認錯人了。」

「沒關係，你是要回學校嗎？」葉之璇問。

「是啊，你呢？」

「我也是要回學校呢。」

「太好了，」他說，「我們正好坐同一班車──喔，車來了。」

「這個什麼東西呀？」他伸出手來說：「來，我幫你拿。」

她將作品交給他。

「哇，這是你製作的嗎？」

「是啊。」她輕聲應道。

那是一幅立體的花間小精靈，整體呈現著柔美的色彩，既美麗又可愛。

「真是太美了。」他低頭喃喃自語著。

葉之璇回報他一個曖昧的、蠱惑的、充滿柔媚的笑容──那可是她在鏡子裡練過千百回的！

車裡乘客很多，他們被陸續上車的人推擠到幾乎是前胸貼後背的窘況。他在開開停停搖晃擁擠的空間裡，一手護她、一手護著她的紙雕作品。葉之璇的心暖起來，原來有人呵護是這麼美妙的滋味。大家都說她是家裡最小的女兒，萬綠叢中一點紅，一定像公主一樣寵著──原來這就是公主的滋味啊，真讓人陶醉！

她從來沒有和一個男人靠得那麼近過，心臟不能控制地狂亂地跳，腦袋失控似地編織著浪漫的情節。

終於到站了。

雨，已經停了。

她伸手欲將紙雕作品收回來自己拎，他說：「我送你回宿舍吧，反正我也是要回學校。」

「那怎麼好意思！」

「沒事、沒事。」他忽然停下來，說；「我叫陳柏榮，你呢？」

「葉之璇，玉字邊，旋轉的旋。」她想到父親曾經跟她說，「千里江山璇」，為她取「璇」，是因為在父親眼裡，女兒永遠是塊美玉，希望她一生美好而有福氣。

「很美麗的名字，很符合你的氣質。」

她的心再度狂跳起來，想起母親常罵她的話：「你這什麼表情？我欠了你嗎？天生一張苦瓜臉，看來不是孤家寡人一輩子，就是後母的命！」

陳柏榮看見她的眼睛晶晶瑩瑩的，不知是淚光，還是柔弱的太陽透過樹葉隙縫灑落的碎金，臉上、身上、頭髮，閃爍著晶亮的小光點，像眨著眼的小星星。

他的心動了一下。

「你住哪棟宿舍？我幫你提回去好了。」（二）