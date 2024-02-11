整個廣場屬於我（二八）

托尼又說，一般的小狗跟貓打架贏不了，但鹿犬不一樣，鹿犬的動作可能是犬科動作中最快的，和貓不相上下。陳老闆剛才都說了，「天下武功唯快不破」，鹿犬性情暴躁，動作快、準、狠，單隻流浪貓打不贏牠。但貓狗群毆過幾次以後不再打了，貓狗雖不能說話，但知道疼痛，亦怕疼痛。偶爾相遇，對視發威恐嚇對方，各自走開。

花店很小，大部分花擺在門外，雖說有視頻監控，以前偶爾還是會丟幾盆花。偷花賊戴著口罩 、帽子，就算被拍到行竊，你也無從追究。小鹿犬每晚在花店門外過夜，幾個月內一棵花也沒再丟過。花娘娘跟托尼吹牛皮，好比沒花錢請了個認真負責任的保安。

後來有一天，天氣很熱，一對年輕的夫妻帶孩子來吃傑倫哥的網紅牛腩粉。經過花店時，淘氣的男孩摘了朵花，小鹿犬撲上來就咬。那位爸爸急火攻心，或者練過武功，幾腳踩死了鹿犬……花娘娘給錢給孩子打狂犬疫苗 ，又賠償營養費、精神損失費……花娘娘的胖子老公罵罵咧咧，買來黃豆、腐竹、蓮藕、花生等等，呼朋喚友，炆那鹿犬吃了……

楊雪梅一巴掌拍向托尼的大腿，不讓他講下去。托尼說：他們兩公婆還有個關於貓的故事，你們要不要聽？楊雪梅忍俊不禁。她想聽故事，又怕托尼講出更殘忍的情節。

陳傑倫說：你快講、快講，我最愛聽人家講故事──等會、等會，酒還有這麼多，兔肉都快讓你們吃沒了。這兔子瘦不拉嘰的沒啥肉──好姨、好姨，麻煩你弄點牛腩、牛筋過來下酒啦，要熱的，順便把剩下的兔子肉拿進去熱一熱──於是口才了得的托尼又講貓故事。（二八）