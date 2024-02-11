她也猜出來了，王茜對佟濟軒有點意思。可她也知道，像這樣的女孩有很多，卻沒有一個是自己的對手。子弟中學裡，明戀、暗戀自己的男孩基本上占據了男生人口的一半，就連車間主任的兒子都給自己寫過情書。可比起佟濟軒來，他們不是窮，就是醜，或者是二者都有。而帥氣的佟濟軒帶著他的錢和恰到好處的痞子味，的確讓整日陷在雞群裡的天鵝米娜，感到了一絲別開生面。

5

佟濟軒的生日在十二月底，那個周末，一群人就聚在佟濟軒的家裡為他慶生。佟家父母去了外地跑買賣，整個周末，佟家複式結構的大公寓裡都只有佟濟軒和他的那些夥伴。

吃完晚飯、切了蛋糕後，王茜提出要回去了。時間已經太晚，再過一會，怕是延點車也沒有了。佟濟軒讓她別掃興，又說家裡房間多的是，大不了在這裡住一晚也行。

她看了看坐在佟濟軒身邊的米娜，她也絲毫沒有想走的意思，於是自己只能坐下來。又過了一會，她的心裡實在不安，只好給家裡掛電話，謝天謝地，接電話的是王棟。她騙王棟，說自己跟著姚樂一起回了姚樂的外婆家。本來是想回來的，可時間太晚，外面還下了雪，所以明天一大早就回去，她讓王棟跟父母說一聲。然後趁著半信半疑的王棟發出更多疑問前，掛上了電話。

徐鳳芹自然不信，她冒著雪跑去了姚樂舅舅家。敲了半天的門，還是沒人來開，後來還是住對門的人開門說別敲了，家裡沒人。下午的時候帶著孩子們，回他媽家去了。徐鳳芹這才放了心。（七）