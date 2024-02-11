三個人的晚餐是豐盛而又簡單的。鄧秀蘭只喝了兩口兒子倒好的葡萄酒，就推託喝不下去了。我心裡已經認定，這個女孩子和患者林祥之間的關係。我只盼望著女孩子快一點離開，然後我好跟兒子講一講林祥和他媽媽的故事。

兒子和鄧秀蘭坐在我的對面，在他倆和我之間，是那灼灼燃燒的三根大蠟燭，迷迭香的味道始終在屋子裡瀰漫著。我心裡有心事，鄧秀蘭的心裡也一定有心事。只有兒子弗蘭茨什麼也不知道，喋喋不休地講著他在高中時候那最後一個聖誕舞會的場景。

「你不熱嗎？快摘掉那頂聖誕帽子吧。」鄧秀蘭沒等兒子同意與否，一伸手摘掉了他的聖誕帽子。兒子不好意思地笑了笑，將出了汗的頭髮揉成了一堆亂草。

「來，安娜你過來看看我媽媽養的這盆梔子花，以後我讓媽媽也給咱們培育一盆。」兒子拉著鄧秀蘭的手，跑去看梔子花。或許是他覺得蠟燭的光太弱了，他重新打開吊燈的開關。雪白的梔子花在窗前發出濃濃的香味。燈光映照下，梔子花豐美的花朵像極了嫵媚的貴婦一樣，鄧秀蘭將臉蛋貼上去，使勁地吸了一口。

「誰知道我有沒有這個福分呢？」她忽然來了這麼一句。沉浸在幸福中的兒子貌似沒有聽見她說的這句話，但是在他們身後的我卻聽得真切。

我不知道你們是否還有未來。看著倆孩子的背影，我在心裡悄悄問自己。我決定今天什麼都不再追問。下周只要兒子弗蘭茨去我的醫院，看一看那個可憐的同齡男孩林祥，他或許就明白了這一切。

鄧秀蘭在去了一次衛生間後不久，就走到洗碗機旁對我說：「阿姨，感謝您準備豐盛的晚餐。天不早了，我得回宿舍了。」（一六）