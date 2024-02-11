圖／趙梅英

她是家中老么，上面三個哥哥，知道的人理所當然就叫她小公主。她從來懶得去解釋，父母不知哪來的觀念，女兒就是賠錢貨，似乎怕她將來嫁出去了，家裡就少了個出力的人，能夠用到她的地方就盡量利用。她從來就不是快手快腳靈巧型的人，做完繁重的功課，剩下的時間幾乎全磨在廚房和客廳。她常常忍不住懷疑，自己是不是父母從外頭撿來的。幾次面對母親，想問母親為什麼那麼不喜歡她，看著母親冷漠如霜的臉，話到唇邊最後總隱忍下來。

卑微慣了，走到哪兒都無聲無息的，像個隱形人。幾天沒到學校，也不會有人注意。她有時想，若哪天自己忽然從這個世界消失了，大概也沒有人會發現吧。

她似乎從來不曾笑過，母親常常用嫌棄的眼光指責她：「你是不會笑是不是？天生就長得一張苦瓜臉！」

她想，當她小時候被母親抱在懷裡逗弄，一定也應該會咯咯地笑的吧。為什麼母親一直對她冷嘲熱諷，說她是個無感的人？記憶中她是真沒有打從心底開心地笑過，這張漠然的臉是天生的，還是長期被母親的詛咒塑造出來的？

她個子十分嬌小，臉很大，稜線分明，還有著腮骨。當學生的時候，長相毫不出色的她就像街上熙來攘往人群中的一個影子，功課總是不好不壞。高中畢業後，家裡沒有一個人有把握她能考上一個好大學。當她收到錄取通知，竟然還是不算壞的學校的英語系時，她想，也許上天垂憐吧。

離開家後，幻想可以自由翱翔天空，偏偏母親給的生活費掐得剛剛好，一分不多，只有幻滅。

她只能從僅夠三餐的微薄生活費中摳、摳、摳，她這時倒感謝母親長期對她不合理的對待，三六五天天天早餐就一片白吐司，中午買個飯盒吃一半，剩下一半當晚餐。即使天熱飯菜有些發酸，她也照吃不誤。這樣精打細算，讓她稍有餘錢買罐護膚膏，也能跟著社團上山夜遊、和室友們去逛夜市。在夜市一個什麼都賣的服裝攤子上，精挑細選幾件像樣的衣服。

她的英文底子不好，學習起來困難重重。幸好善良的室友曉娟，總會借筆記給她，在緊要關頭幫她惡補一下，每每也都過關。

她就這樣卑微地活著。

她頭髮長得很慢，長了一年多，頭髮才剛過肩。中分，頭髮蓋住了半個面頰和腮骨。漆黑的眼珠和微凸的顴骨，托出那張原來毫不起眼的臉，變得異常高冷，散發著獨特的味道。

她意識到，原來，只要做一點點改變，可能就是一百八十度的大轉變。

她開始和同學去逛下午市集，在公認衣服樣式最潮，價錢也公道的攤子上精選衣服、發狠殺價，費心打扮自己。

每次去市集，都會經過一家才藝教室，櫥窗裡可愛的童話中才會出現的立體城堡、娃娃成品吸引著她。她忍不住進去詢問，原來這種歐風立體紙雕源自中國漢代，十七世紀在歐洲經過一群喜愛創作的工匠及工藝家用相同的印刷圖片，經過分析圖案的遠近，用數張相同的圖卡經過筆刀切割、造型，再一層一層浮貼，最後完成立體作品。最後利用亮光漆呈現出像是陶瓷或者金屬效果的作品，非常漂亮。她想著哪一天，一定要報名參加紙雕藝術班。

升大四時，許多同學討論未來的出路。家中像她這樣，上面三個哥哥一個在紐約、一個在德州 、一個在日本 ，絕對會步上兄長後塵出國留學的。但她想，以母親對她的慣例，一定會讓她回到南部，繼續無休無止地操勞。既然如此，乾脆趁現在存了一些錢，至少做一樣自己喜歡的事。於是，她報名參加了紙雕藝術班。

即使動作慢，被母親嚴格要求長期磨下來的精準度發揮了作用。紙雕課程她選擇玫瑰花成品，做的過程她完全沉浸其中，忘掉世俗的煩惱。當完美而浪漫的粉色系玫瑰花作品完成裝框後，她感受到從未有過的喜悅和成就感。她將玫瑰紙雕作品掛在宿舍房間空牆上，立刻引起不小的轟動。

葉之璇，這個從來沒有人問過的名字，一下子響亮起來。

她，似乎發現自己的強項在哪裡。原來為自己塑造新的形象，是如此輕而易舉。

走在路上，開始有人和她打招呼、稱讚她的作品，原來成為眾人欣羨的滋味這麼美妙！

她想改變自己。

那時已經是大學最後一個學期了。

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葉之璇是在學校附近的郵局門口排隊時碰到他的。

她很早以前就注意到他了。他研二，個子不算高，還有一點偏瘦，人也長得稱不上帥，但是五官端正。堅毅的眼神、充沛的精神與活力，隨時可以向前衝卻又十分從容的幹勁，似乎已經為未來畫下了光明的藍圖，那屬於未來圓滿的夢境深深地吸引著她。

他排在她的後面，她舉起兩隻手輕輕在空氣中揮舞著，人一歪，花香像精靈從細髮中飛游出來。

「喔，對不起，」她回過頭，揚起聲調，用最嬌柔的聲音說：「有隻小蚊蟲……」

「啊，沒關係。」他看了她一眼，髮梢的香氣還留在他的腦海裡，真好聞。他問：「蚊蟲在哪兒？我可以幫你抓住──我連抓蒼蠅都像閃電一樣快，從來沒失手過。」（一）