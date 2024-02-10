整個廣場屬於我（二七）

她在門外聞到很香，以為楊雪梅殺了曲奇紅燒。楊雪梅罵道：你多變態，才會有這麼殘忍的想法？

托尼低聲嘀咕：「她家經常吃狗肉！」

氣氛被花娘娘弄得挺尷尬，大家不知如何接話，又不想邀她一起喝兩杯。花娘娘意識到自己不受歡迎，氣哼哼地扭著屁股走了，嘴巴嘟嘟噥噥，好像還是：氣死我啦、氣死我啦。

托尼喝得興奮，給大家夥八卦花娘娘家裡那點事：

花娘娘結婚以後不肯生娃，她的胖子老公養條小鹿犬當兒子寵，白天用籠子關起來留在家裡，夜晚帶下樓遛遛。胖子是個社會人，應酬不斷，喝大了的次數有點多，遛狗有一天沒一天的。鹿犬自個兒在家無聊透頂，精力過剩，有天趁著家中沒人，從籠裡越獄而出，咬壞了沙發和十雙鞋子。

胖子一怒之下，開車將鹿犬扔到遠遠的。想不到人家小鹿犬聰明機智，摸索著回來了，正好在樓下遇見花娘娘，尾隨至花店，之後留在旺財廣場生活。花娘娘餵點剩飯剩菜，在店門外放個紙箱算是牠的窩，既不承認是自己家的狗，也不否認，當然也沒拴什麼繩子。小鹿犬擁有自由，但從不走遠，每天在旺財廣場遛達，標記地盤、跟流浪貓們打架……

陳傑倫插嘴說：流浪貓的戰鬥力在同體量動物中排名第一，「天下武功唯快不破」。流浪貓大概認為，旺財廣場屬於牠們，狗是外來物種，我們這些兩腳獸也入侵了牠們的地盤……

楊雪梅敲幾下桌面，讓陳傑倫別打斷托尼的話。（二七）