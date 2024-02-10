王茜不知道佟濟軒是怎麼跟米娜形容自己的，但無所謂了，自己只是個妹妹，米娜正牌女友的地位，無人可以撼動。

在學校裡，王茜和米娜依舊像是陌生人一般，哪怕與米娜在走廊裡迎面而過，她也都只當自己目力不濟，避免有目光接觸。只是在某些佟濟軒想要找米娜，可卻無法聯繫到她的時候，會找個女孩打電話到王茜家裡。等到王茜來接電話的時候，他才出聲說，讓她給米娜傳個話。內容基本上就是下次要見面的時間和地點。

那時米娜的家裡還沒有裝電話，掛了電話的王茜只好找藉口出門，然後親自跑到米娜家裡，把佟濟軒要傳的話告知。米娜的家很簡樸，雖然乾淨，可因為背陰，長年曬不到太陽，總是有股子淡淡的霉味。

廠裡住這樣房子的人家不少，可卻不是每家人都有像米娜那樣，能給家族帶來盼頭和希望的女兒。自然的，她的房間也是家裡朝向更好的那間大臥室。王茜站在米娜房間的窗口，向外望去，發現對面樓上的一扇玻璃窗後，有一個人正傻呵呵地向她揮手。她定睛一看，是姚樂。

煩死了。她聽見米娜在自己的背後說。王茜知道米娜不喜歡姚樂。雖然姚樂的舅舅在廠子裡管著米娜的父母，可他們不知道的是，在子弟中學那個世界裡，姚樂就是想給米娜當個提鞋的丫鬟都不配。至於自己，也許米娜覺得自己長得不錯，成績也還行，家世也與米家差不多，所以是配留在她身邊的。（六）