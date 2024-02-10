「弗蘭茨，你見過縫有『福』字，白帽身子、紅色邊沿的聖誕帽嗎？」我突然找到了我可以找到答案的出發點。

「媽，你開啥玩笑，聖誕帽不都是紅色絨搭配白色邊嗎？」兒子的話裡帶著一點點的疑惑，他心裡一定在想，在這裡生活了三十來年的媽媽怎麼就老糊塗了呢？

我沒有理會兒子的問話，我用眼睛餘光看著鄧秀蘭臉上的神情。我看見她迅速垂下頭，兩隻手開始不自覺地搓起來。過了一會兒，鄧秀蘭站起身子，走到門口的櫃子邊，打開她自己的坤包，拿出來一塊玉墜。

她站起身來，用雙手遞給我說：「阿姨，第一次來您家，沒啥準備，這塊我從家鄉帶來的玉墜送給您吧。」

我閉上眼睛，我什麼都明白了。我記得林淑芬的脖子上，也戴著一塊同樣款式的玉墜。此鄧秀蘭無疑就是彼鄧秀蘭。我該怎樣跟兒子解釋這一切呢？林祥的病情靠他母親的力量，是無法治癒的。這解開林祥心靈枷鎖的鑰匙就在鄧秀蘭身上。

做為一個醫生，我沒有辦法眼看著我的患者頹廢下去。但是讓我們先吃完這未來媳婦見未來婆婆的第一頓見面飯，顯然也是很重要的。不管怎麼說，人家女孩子第一次登門，雖說不是正式的那種面見公婆，我都要表現得禮貌一些。我沒有辦法在飯桌上讓我兒子下不來台，從而也可能讓我的兒子走上和林祥一樣的道路。（一五）