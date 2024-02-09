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整個廣場屬於我（二六）

李東文

然後是詩妍父母，一起過來烘焙店興師問罪，讓不明就裡的人以為，他們女兒遭受拋棄，楊雪梅是那罪魁禍首。楊雪梅對前大姑兩公婆向來沒好感，冷著臉一言不發。詩妍急了，流著眼淚勸父母離開。八卦的店主們紛紛走到門外，冷眼旁觀這齣無聊的鬧劇。

之後詩妍每天上班，打開奶茶店要做的第一件事是餵流浪貓，有時是普通貓糧，有時是雞胸肉、貓罐頭。存貨用完了，她又買些新的回來。

楊雪梅因此不再餵那些流浪貓，也不敢再拿點心去詩妍那邊寄賣。

不久之後，奶茶店前總蹲著幾隻流浪貓。詩妍心情好的時候，會出來看牠們進食、看牠們喝水。但她又怕流浪貓們身上不乾淨，有蟲子、貓癬，或者寄生蟲，從不伸手摸牠們。

楊雪梅再三慫恿，托尼殺了兩隻兔子，一隻製成臘兔子，打算過年帶回鄉下老家，另一隻紅燒，請了楊雪梅和老鄉過來喝酒，就是那位娶了楊雪梅閨蜜的老鄉。年底大家都來做頭髮，托尼忙得一塌糊塗，讓陳傑倫幫忙燒兔子。

這段時間楊雪梅的女兒放寒假，跟在楊雪梅身邊學做點心，也一起吃兔子。小姑娘一驚一詫，說：陳老闆，我的傑倫哥，你燒的兔子味道好極啦！我感覺我已經愛上了你。

托尼說：兔子是我親自養大的，你乍不愛我呢？

姑娘說：托尼老師太胖，不是我的菜！

陳傑倫說：小姑娘，你傑倫叔叔這一把年紀，都能當你爹了。

姑娘說：年齡不重要，誰讓我有戀父情結呢。

楊雪梅一掌拍向女兒肩膀，罵道：小小年紀，臉皮這麼厚！

「氣死我啦、氣死我啦！」

花娘娘像從地下冒出來似地突然出現。（二六）

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