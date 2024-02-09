我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／致敬81精神 布萊恩首座銅像公開 還有兩座待揭曉

多州禁中國移民購房 孟昭文等國會議員譴責

永恆的夏天（五）

桑文鶴

可誰能想到，那個女神竟然是米娜。

連著有好幾次，王茜坐車去橋南，可總是見不到佟濟軒。問起來，才知道他去追女神了。直到周末，她再去，才見到他。而他一看見王茜，就迫不及待地拉著她，要給她看自己和新女友剛剛拍好的大頭貼。

照片裡的女孩很美麗，可佟濟軒還是挽尊一樣地說，她其實不上相的，真人要比照片好看一百倍。

王茜盯著那小小的大頭貼看，鏡頭裡的男孩和女孩臉貼著臉，冰美人米娜的臉上竟然也有了一絲笑意。

也許是太震驚，王茜沒忍住，她脫口而出：米娜啊。

怎麼，你也聽說過她？佟濟軒問。

她是我們學校的。王茜說，我們倆都是機械廠子弟中學的。

佟濟軒的臉上露出了吃驚的表情。王茜猜想，米娜沒有告訴他自己的出身，是不是因為普通工人女兒的身分讓她略顯尷尬。米娜有一個小姑姑，嫁給了一個離過婚的小老闆，後來那人炒股賺了不少錢，家裡也換了寬敞的房子，只是兩個人一直沒有孩子。兩口子都很喜歡漂亮的米娜，每到寒暑假和周末，她都經常去姑姑家玩。恐怕每次約會完畢佟濟軒送她回家的時候，她說的也都是姑姑家高檔小區的地址。

王茜並無意拆穿米娜的偽裝，虛榮心誰都有。並且，很顯然的，說出米娜的真實身分，並沒有讓她和佟濟軒的感情消退一分一毫。自打暑假結束，正式開學以後，佟濟軒的每個周末都被米娜填滿，王茜每次抽空去找他，都能看見米娜像尊高貴的雕塑一樣，坐在佟濟軒的身邊。（五）

上一則

台灣竹編家創作惦記家鄉情 年年有餘燈飾閃耀溫哥華

下一則

人間煙火味

延伸閱讀

張庭拿回2.85億和96套房產 化身紅衣女神爽遊杜拜洩心境

張庭拿回2.85億和96套房產 化身紅衣女神爽遊杜拜洩心境
股神炒股虧22億 雲南白藥退圈

股神炒股虧22億 雲南白藥退圈
華男家路邊停車 醒來車離奇失蹤 原因竟是...

華男家路邊停車 醒來車離奇失蹤 原因竟是...
無交集頂流女神一夜牽線 虞書欣約唐嫣海釣互相關注了

無交集頂流女神一夜牽線 虞書欣約唐嫣海釣互相關注了

熱門新聞

清華大學兩名女大生在花蓮考古博物館實習，前往北三棧遺址地表調查時，意外發現一片珍稀的人獸形玉玦。（圖／花蓮考古博物館提供）

2700年前史前文物 台灣女大生發現國寶級人獸形玉玦

2024-02-01 03:21
摩洛哥用塔吉鍋盛海鮮。（圖：作者魯秋琴提供）

情定海鮮餐

2024-02-02 01:00

李博士走了

2024-02-02 01:00

爸爸不認得我了

2024-02-05 01:01
秘魯首都利馬的市中心，矗立西班牙風格的歷史建築。（圖∕123RF）

在利馬，遇見另一個中國

2024-02-02 01:02
圖∕李進文

我已經不再是那個曾經

2024-02-04 01:01

超人氣

更多 >
紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱
從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪
2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利

2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利
偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治
華郵測試11家超市烤雞 第一名不是你想的那一家

華郵測試11家超市烤雞 第一名不是你想的那一家