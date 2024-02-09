可誰能想到，那個女神竟然是米娜。

連著有好幾次，王茜坐車去橋南，可總是見不到佟濟軒。問起來，才知道他去追女神了。直到周末，她再去，才見到他。而他一看見王茜，就迫不及待地拉著她，要給她看自己和新女友剛剛拍好的大頭貼。

照片裡的女孩很美麗，可佟濟軒還是挽尊一樣地說，她其實不上相的，真人要比照片好看一百倍。

王茜盯著那小小的大頭貼看，鏡頭裡的男孩和女孩臉貼著臉，冰美人米娜的臉上竟然也有了一絲笑意。

也許是太震驚，王茜沒忍住，她脫口而出：米娜啊。

怎麼，你也聽說過她？佟濟軒問。

她是我們學校的。王茜說，我們倆都是機械廠子弟中學的。

佟濟軒的臉上露出了吃驚的表情。王茜猜想，米娜沒有告訴他自己的出身，是不是因為普通工人女兒的身分讓她略顯尷尬。米娜有一個小姑姑，嫁給了一個離過婚的小老闆，後來那人炒股賺了不少錢，家裡也換了寬敞的房子，只是兩個人一直沒有孩子。兩口子都很喜歡漂亮的米娜，每到寒暑假和周末，她都經常去姑姑家玩。恐怕每次約會完畢佟濟軒送她回家的時候，她說的也都是姑姑家高檔小區的地址。

王茜並無意拆穿米娜的偽裝，虛榮心誰都有。並且，很顯然的，說出米娜的真實身分，並沒有讓她和佟濟軒的感情消退一分一毫。自打暑假結束，正式開學以後，佟濟軒的每個周末都被米娜填滿，王茜每次抽空去找他，都能看見米娜像尊高貴的雕塑一樣，坐在佟濟軒的身邊。（五）