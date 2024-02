我滿腦子裡都是另一個遠道而來的母親林淑芬那張悲傷的臉,以及林祥那像一支箭一樣瘦削的背影。

兒子點燃了他從地下室翻出來的三根粗壯的蠟燭,很快一股迷迭香的味道在餐廳裡瀰漫開來。他嘻笑著跟鄧秀蘭說:「你有見過迷迭香味道的蠟燭嗎?」

不等鄧秀蘭回答,兒子輕聲唱了起來:「Are you going to Scarborough fair?Parsley, sage, rosemary and thyme……」唱著、唱著,兒子跑到門邊關掉了餐廳裡那橘黃色的吊燈,三支粗壯蠟燭發出的光讓餐廳有了忽明忽暗的樣子。

兒子關掉抽油煙機後,餐廳裡一點風也沒有了,蠟燭的火苗也不再跳動,執著而熱辣地燃燒著。迷迭香的味道甚至蓋過了窗台邊那一盆盛開的梔子花的味道。在燭光下兩個年輕人的臉挨在一起,讓我不忍心再去挖女孩子的過去。我甚至想起了當年的我和艾爾森,那時候我們哪裡有今天兒子這樣的浪漫呢?

「安娜,聖誕節 馬上到了,等我一下。」兒子說完,「蹬蹬蹬」跑到樓上自己的臥室。沒過多久,他竟然穿著一套聖誕老人的服飾朝樓下跑來。

我知道這是兒子一直保留的一套節日服裝,他十七歲的時候,個子就長到了六英尺,是他們班級裡最高的男孩子,他因此保留了那套聖誕老人的服飾。兒子頭上戴著聖誕帽子的白色帽球,跟著他在樓梯上的腳步晃動著,看起來俏皮又可愛。

鄧秀蘭看著兒子的樣子,笑了起來。可是我卻看到那笑容裡面有著不一樣的含義。我忽然想起來,林祥戴著的那頂紅邊白絨縫反了顏色的聖誕帽。(一四)