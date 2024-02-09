圖／阿力金吉兒

在早年相識的時候，我不知道她竟有那樣天真的神情。鍾毓聽人講話時會瞪大眼，非常專注，充滿信任地望著你。完全不帶心眼，樸質且信賴地注視。這種注視或許無法滿足在某個階段的男人，因此她的丈夫走了。

我們找了家餐廳喝下午茶。人不多，我們坐在角落，面前是空曠的桌子和椅子。我們交換了一些老朋友的消息。鍾毓開口說：「林寤言……」她提前夫，我有點詫異。事實上，從兩人離婚以後，在鍾毓面前，朋友間就迴避這個名字。鍾毓更是從來不提。

她講這三個字，好像字句會黏牙，講得非常緩慢、遲疑。我就接話，問：「寤言，他現在怎麼樣？」

鍾毓人向後仰，吃驚地瞪大眼，她說：「你不知道？」不待我追問，鍾毓說：「他死了。」

寤言得了癌症 ，拖了多久她其實也不清楚，是他過世報上發新聞，她才知道。兩個人離婚之後就沒有聯絡了。這許多年，她當世界上沒有這個人。

我從來沒聽她提過這些事。鍾毓坐在我對面，邊講話，邊一手扭著餐巾紙。她看著自己的手，把小小四方的餐巾紙扭成條狀，放開又捏緊、捏緊又放開。她說離婚那一年，她簡直活不下去。每天吐，沒法吃、沒法睡。主要是太突然。她跟寤言高中時就談戀愛了，好了七年，大學畢業後順理成章結了婚。她從來沒想過兩人之間會有變化，從來沒想過男人變了心會那樣可怕。

她說：「你知道嗎？他叫人回家來搬東西。」那時候寤言出國機會很多，時常不在家，她一點警覺也沒有。有一天，有人按門鈴。來幾個工人，門口停著貨卡。他們進來把寤言的畫、寤言的用具、寤言的書，全搬走了。她打電話給寤言，問是怎麼回事，寤言說他搬了畫室，需要這些東西。他沒提新畫室在哪裡。鍾毓說：「你信不信，我居然就那麼笨，一點沒感覺這件事不對。」她甚至指示工人該搬走哪些東西。

一周後，寤言來跟她辦離婚。鍾毓一點意見也沒有，乖乖簽了字，一滴淚也沒掉。有朋友後來傳話說，有人說她冷血。因為她這樣平靜和不在乎，可能讓寤言對結束婚姻產生了心安理得。他很快娶了陳小姐。在他和新人出國度蜜月的時候，鍾毓在家裡大吐特吐，吐到膽汁都吐出來。她從來就是不擅長表達的人，這時也就只覺得內在充塞了許多，但是卻分辨不出來那是什麼，也說不出來自己究竟是什麼感覺。

她黑天昏地地活著，只覺得世界太糟了、生命太糟了。她甚至不恨寤言，只充滿了疑惑，覺得這一切不可思議，她記得兩個人之間什麼事也沒有。最後一次見到寤言，那天他從外頭回來，就跟每次外出回來一樣，給她帶了巷口西點麵包店的綠豆椪，他知道她愛吃這個。然後幾天後，工人就來搬東西了。她不知道中間那一段究竟發生了什麼，出了什麼差池。

她往往吐完了睡去，醒來又開始吐。家裡任何位置她都能躺下來，只取決於她吐累的時候人在哪裡。那一天，她半夜裡醒來，全屋子漆黑，黑到她覺得自己也消失了。她似乎浮在黑暗中，那黑色像是實體，托著她。她什麼也看不見，只覺得空曠，她在那狀態中停留了很久。後來有個念頭冒出來：「這樣下去，我非死不可。」

鍾毓說：「我不想死。」她抬起頭來看我，眼睛乾乾的。講述了這樣慘烈的經歷後，她一點情緒也沒有。她說：「後來我就變成了現在這樣。」仰頭大笑起來。

之所以提到寤言，是因為寤言留了一幅畫給她。她滑著手機屏幕，給我看那幅畫。畫名就叫〈曼陀羅〉。整幅畫就是一朵大花，均衡的枝葉四散，中央花心的部位，有隱約的黑點。很普通的畫，不太像寤言的風格，可能因為這是寤言病情後期的作品。他畫了很久，事實上，畫面上也可以看出許多筆觸是斷裂的。

畫是陳小姐送來的。鍾毓本來不想收，陳小姐說：「是寤言交代的，他很介意這件事，說一定要送到你手裡。」

現在這畫就擺在家裡。這個離開多年的男人，現在以這種奇妙的狀態回到了她身邊。鍾毓有種尷尬感，不知道寤言為什麼要這樣做。陳小姐或許知道，但是她沒有說。

鍾毓說：「喔，有件事，不知道有沒有關係。」其實在陳小姐送畫來之前，寤言一直託人帶話，說想見她。鍾毓不見。已經那麼多年過去了，她不知道見個面有什麼意義。她現在自己過得挺好。那時她不知道他會走得那麼快。不過，就算知道，她猜自己還是不會去見他。鍾毓笑笑，說：「當然，我還是有點恨他。」

寤言過世之後，她才想到，寤言怕是有什麼事要告訴自己。現在當然不知道了，永遠不知道了。

我近乎無意識地盯著那幅〈曼陀羅〉，隨手滑動畫面，讓花心放大，感覺花朵中心似乎有點複雜的線條。

鍾毓話講完了，開始對著空間發呆。看我還在滑手機，伸手跟我要。我沒給她，繼續放大畫面，像素的原因，畫面不是很清晰，不過依然可以辨明，花心中是一張人臉。一個少女的臉孔，頭髮過耳，大大眼睛，天真地看著前方。

我遞給鍾毓看。鍾毓沒說話，盯著手機。好半天，她面無表情地說：「是我。」

那就是寤言臨終前想傳遞的訊息。病痛會讓人謙卑，在人生最後的時日裡，寤言終於明白他對鍾毓做了些什麼。（下）