整個廣場屬於我（二五）

前夫那裡，她徹底死心了。現在回想起幾個月前的心潮澎湃，傻瓜似的！當時前夫與妻子鬧離婚，一個月的冷靜期未到，又跑去復了婚，還告訴她女兒，準備給她生個弟弟玩一玩。楊雪梅給托尼看那位大方的老闆的相片，托尼說看上去挺斯文，很有文化的樣子。以後你肯定能欺負他，拿下啦，必須要拿下！

一來二往，托尼和楊雪梅變成了好閨蜜。楊雪梅有事沒事就到髮廊吹牛皮，帶些新研製的點心給托尼品嘗。托尼有時跟老鄉消夜，也喊上自稱夜晚很孤獨的楊雪梅。

托尼那位當年娶了楊雪梅閨蜜的老鄉，如今過著平庸而充實的生活，兩個女兒又聰明、又漂亮。楊雪梅想起自己這些年來，幾段走馬觀花般的愛情，人到中年形單影隻，內心頗有些難受。她對托尼說：「好吧，托尼老師，年後我向他求婚，看他敢不敢娶我為妻。」

在回烘焙店的路上，楊雪梅被詩妍攔住──詩妍弄丟了楊建國，內心惱怒、不甘，過來向楊雪梅討說法。其實詩妍心裡明白，楊雪梅一直都在促成她與楊建國，而不是搞破壞。這會她如此，是因為內心的悲涼無處排解。楊建國離開前跟楊雪梅通過氣，所以楊雪梅啥都知道。她想說點什麼以減輕詩妍的痛苦，卻又什麼也沒法說。

楊建國說，珠三角對他來說已無所留戀，在這個世界上，他只剩下妹妹一個親人。所以他辭掉這邊的工作去蘇州，離妹妹近一點，離妹妹的兩個孩子近一點。楊雪梅無法理解，楊建國怎能因為一隻貓，捨棄如花美女！楊建國苦笑，讓她以後不要再告訴自己詩妍的事情，也別在詩妍面前提及自己。（二五）