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亂局（一三）

紅山玉

天邊火紅的晚霞正映紅了半個天空，絕美的風景依然無法讓我的心情高興起來。如果兒子也是導致林祥得了抑鬱症的主因的話，我不知道我該如何面對這個局面。平心而論，光看這個姑娘的長相，我是沒有任何挑剔的理由的。而且她還是純正的華人，我一直希望我的混血兒子能夠找一個華人女孩為伴侶。但是如果就是因為他們兩個成為一對情侶，導致林祥和鄧秀蘭分手的話，我無法接受。

尤其看到林祥和他母親的樣子，我怎樣都無法接受一個見異思遷的女孩子成為我的兒媳，無論我的兒子有多迷戀她。愛情不能玷污了道德，愛情應該讓道德更高尚才對。

鄧秀蘭沒有繼續推辭，但是她一直沉默不語，沒有再跟我兒子茨聊天。

我想跟鄧秀蘭提林淑芬和林祥這兩個名字。但是我無法估計，當我說出這兩個名字之後，我兒子會是怎樣的表現。我無從判斷，鄧秀蘭是否把她自己的過去講給我兒子聽過。看眼前這種情形，應該是我兒子對這個女孩的感情深於她對他的感情。

車子穿過艾倫街後，就離我家不遠了。我想在飯桌上，再側面了解一下這個女孩子的情況吧。或許等吃完飯後，我會想辦法讓兒子今晚留宿在家裡，我要跟他講講林祥的故事。

買了三道女孩子愛吃的菜，我又準備了一道沙拉，兒子弗蘭茨親自下廚煮了一款他最擅長的義大利麵。兒子沒有提前跟我打招呼說女朋友第一次登門吃飯，我毫無準備，自然沒有辦法更加正式地準備再豐盛一些的晚餐。（一三）

華人 義大利

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