賭徒的人壽保險（全文完）

回到熟悉的地方，雖然手邊只有幾張鈔票，他立刻想去心目中的幸運賭場試試手氣，也許今天是他幸運的一天。去賭場前，他決定先去剪個頭髮，至少該把自己打理整齊，和許嘉見面的時候，給她一個好印象。也就是當他在街上尋找理髮店時，許嘉遠遠看到了他。

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兩年多來，許嘉一直想和張至誠辦離婚，卻沒法找到他。他的手機早就換號，沒人知道他身在何處。如果透過律師和私家偵探尋求一定的法律途逕，單方面訴請離婚，就要花一筆可觀的費用，許嘉覺得不甘心。到目前為止，在法律上他們還是維持著夫妻關係。

在許嘉看到張至誠的第二天，她接到警方通知，得知張至誠深夜在轉彎處因超速而翻車至死。

聽到張至誠的死訊，許嘉不感到任何悲傷，也不感到震驚，在她心中似乎早預料張至誠不會有什麼好下場。隨即，她想到那份人壽保險 。

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張至誠那天的手氣出奇的好，孤單單的幾個籌碼快速倍長，幾個小時下來，他面前堆的籌碼是他從來不曾擁有過的數目。他捨不得離開，他要把握他的好運，把過去輸的全部贏回來。

但是他的好運並沒有如他所願，長時間停留在他的身上。他的籌碼像一個個叛徒，毫不留情紛紛離他而去。他盡全力想把它們找回來，最終還是徒勞無功，落得全軍覆沒。

夜深了，又下著雨，張至誠在清冷的道路上奔馳。一整個晚上，他彷彿坐在雲霄飛車上，上上下下、俯衝翻轉，驚險又刺激。此刻他像洩了氣的氣球 ，懊惱悔恨又疲倦。嘎嘎的雨刷聲迴蕩在車裡，讓他的眼皮像被催眠似地沉重。終於，他闔上了眼，看不到前面是個彎路。（全文完）