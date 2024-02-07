我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 華人忙掃貨

賭徒的人壽保險（全文完）

翠希

回到熟悉的地方，雖然手邊只有幾張鈔票，他立刻想去心目中的幸運賭場試試手氣，也許今天是他幸運的一天。去賭場前，他決定先去剪個頭髮，至少該把自己打理整齊，和許嘉見面的時候，給她一個好印象。也就是當他在街上尋找理髮店時，許嘉遠遠看到了他。

兩年多來，許嘉一直想和張至誠辦離婚，卻沒法找到他。他的手機早就換號，沒人知道他身在何處。如果透過律師和私家偵探尋求一定的法律途逕，單方面訴請離婚，就要花一筆可觀的費用，許嘉覺得不甘心。到目前為止，在法律上他們還是維持著夫妻關係。

在許嘉看到張至誠的第二天，她接到警方通知，得知張至誠深夜在轉彎處因超速而翻車至死。

聽到張至誠的死訊，許嘉不感到任何悲傷，也不感到震驚，在她心中似乎早預料張至誠不會有什麼好下場。隨即，她想到那份人壽保險

張至誠那天的手氣出奇的好，孤單單的幾個籌碼快速倍長，幾個小時下來，他面前堆的籌碼是他從來不曾擁有過的數目。他捨不得離開，他要把握他的好運，把過去輸的全部贏回來。

但是他的好運並沒有如他所願，長時間停留在他的身上。他的籌碼像一個個叛徒，毫不留情紛紛離他而去。他盡全力想把它們找回來，最終還是徒勞無功，落得全軍覆沒。

夜深了，又下著雨，張至誠在清冷的道路上奔馳。一整個晚上，他彷彿坐在雲霄飛車上，上上下下、俯衝翻轉，驚險又刺激。此刻他像洩了氣的氣球，懊惱悔恨又疲倦。嘎嘎的雨刷聲迴蕩在車裡，讓他的眼皮像被催眠似地沉重。終於，他闔上了眼，看不到前面是個彎路。（全文完）

氣球 保險

上一則

3人團隊用AI解讀2000年前燒焦古卷 獲頒70萬美元

下一則

超級模範好鄰居

延伸閱讀

台驚見裝甲車衝撞民宅「以為抓國際要犯」原來是…

台驚見裝甲車衝撞民宅「以為抓國際要犯」原來是…
美國賭場的故事(下)

美國賭場的故事(下)
美國賭場的故事(上)

美國賭場的故事(上)
世報年節展╱紐約人壽4攤位 提供專業諮詢送好禮

世報年節展╱紐約人壽4攤位 提供專業諮詢送好禮

熱門新聞

清華大學兩名女大生在花蓮考古博物館實習，前往北三棧遺址地表調查時，意外發現一片珍稀的人獸形玉玦。（圖／花蓮考古博物館提供）

2700年前史前文物 台灣女大生發現國寶級人獸形玉玦

2024-02-01 03:21

不必要的壓力

2024-01-31 01:14
摩洛哥用塔吉鍋盛海鮮。（圖：作者魯秋琴提供）

情定海鮮餐

2024-02-02 01:00
圖∕吳孟芸

周末妻子（下）

2024-01-30 01:02
秘魯首都利馬的市中心，矗立西班牙風格的歷史建築。（圖∕123RF）

在利馬，遇見另一個中國

2024-02-02 01:02

李博士走了

2024-02-02 01:00

超人氣

更多 >
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業
不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多