之前她是輕輕捏了一下我兒子的右手，而這次是拍上去的。她這一輕一重的動作沒有逃過我的眼睛。察言觀色不單是中醫的看診法，也是我們心理醫生看病的方法之一。

「哎呀，明天我陪你去取就是了。這都快到家了，還折騰個啥？」兒子弗蘭茨哪裡知道姑娘內心的想法，他又哪裡知道坐在後座老媽的內心？此刻我的內心如同一口早已經沸騰了的大鍋，正呼呼地冒著熱氣，我甚至有點覺著渾身燥熱。

「課怎麼能耽誤呢？學生就是以學習為主啊。」我平靜地跟兒子說。我需要有一個單獨的時間，和兒子好好聊聊這個叫鄧秀蘭的女孩子。涉世不深的兒子，哪裡知道這人間江湖的險惡程度？

兒子從中間車道變到道路的最右側，剛好有一輛車啟動要離開，兒子將車靠在了那輛車後面，然後像一條魚一樣順利停了進去。

兒子一手拉著女友的手，一手扶在方向盤上。他扭過身子看著我說：「媽，不就是一堂課嗎？大學裡都是自己學習，缺一節課也沒什麼。」說完，他轉過身子去勸鄧秀蘭：「安娜，這是第一次去我家，你看看我媽媽把你最愛吃的菜都買了，跟我回去吧。我家裡還有你最喜歡的梔子花呢，這兩天應該快開了。你不是說梔子花也是你和你媽媽最喜歡的嗎？」兒子說完，不再管女朋友是否同意，轉過頭來問我：「媽，你的寶貝梔子花是不是開了？」

我家的梔子花此刻正大大小小綻放著二十多朵花。如果把那盆花比喻成一個少女，此刻正是她綻放最美，青春好年華的時候。我沒有什麼理由可以制止眼前的這個女孩子登我家的門了，很顯然鄧秀蘭也沒有辦法再拒絕兒子的盛情邀請。

不等鄧秀蘭再說什麼，兒子啟動了車，再一次進入傍晚的車流當中。（一二）