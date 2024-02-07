我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 華人忙掃貨

亂局（一二）

紅山玉

之前她是輕輕捏了一下我兒子的右手，而這次是拍上去的。她這一輕一重的動作沒有逃過我的眼睛。察言觀色不單是中醫的看診法，也是我們心理醫生看病的方法之一。

「哎呀，明天我陪你去取就是了。這都快到家了，還折騰個啥？」兒子弗蘭茨哪裡知道姑娘內心的想法，他又哪裡知道坐在後座老媽的內心？此刻我的內心如同一口早已經沸騰了的大鍋，正呼呼地冒著熱氣，我甚至有點覺著渾身燥熱。

「課怎麼能耽誤呢？學生就是以學習為主啊。」我平靜地跟兒子說。我需要有一個單獨的時間，和兒子好好聊聊這個叫鄧秀蘭的女孩子。涉世不深的兒子，哪裡知道這人間江湖的險惡程度？

兒子從中間車道變到道路的最右側，剛好有一輛車啟動要離開，兒子將車靠在了那輛車後面，然後像一條魚一樣順利停了進去。

兒子一手拉著女友的手，一手扶在方向盤上。他扭過身子看著我說：「媽，不就是一堂課嗎？大學裡都是自己學習，缺一節課也沒什麼。」說完，他轉過身子去勸鄧秀蘭：「安娜，這是第一次去我家，你看看我媽媽把你最愛吃的菜都買了，跟我回去吧。我家裡還有你最喜歡的梔子花呢，這兩天應該快開了。你不是說梔子花也是你和你媽媽最喜歡的嗎？」兒子說完，不再管女朋友是否同意，轉過頭來問我：「媽，你的寶貝梔子花是不是開了？」

我家的梔子花此刻正大大小小綻放著二十多朵花。如果把那盆花比喻成一個少女，此刻正是她綻放最美，青春好年華的時候。我沒有什麼理由可以制止眼前的這個女孩子登我家的門了，很顯然鄧秀蘭也沒有辦法再拒絕兒子的盛情邀請。

不等鄧秀蘭再說什麼，兒子啟動了車，再一次進入傍晚的車流當中。（一二）

上一則

3人團隊用AI解讀2000年前燒焦古卷 獲頒70萬美元

下一則

超級模範好鄰居

延伸閱讀

《國醫堂》淺談直腸炎的中醫治療

《國醫堂》淺談直腸炎的中醫治療
推動中醫納加拿大健保體系 公會訪台汲取經驗

推動中醫納加拿大健保體系 公會訪台汲取經驗
義少女吃了提拉米蘇身亡 只因業者加這1物 遭控過失殺人

義少女吃了提拉米蘇身亡 只因業者加這1物 遭控過失殺人
飄零異鄉的悲歌

飄零異鄉的悲歌

熱門新聞

清華大學兩名女大生在花蓮考古博物館實習，前往北三棧遺址地表調查時，意外發現一片珍稀的人獸形玉玦。（圖／花蓮考古博物館提供）

2700年前史前文物 台灣女大生發現國寶級人獸形玉玦

2024-02-01 03:21

不必要的壓力

2024-01-31 01:14
摩洛哥用塔吉鍋盛海鮮。（圖：作者魯秋琴提供）

情定海鮮餐

2024-02-02 01:00
圖∕吳孟芸

周末妻子（下）

2024-01-30 01:02
秘魯首都利馬的市中心，矗立西班牙風格的歷史建築。（圖∕123RF）

在利馬，遇見另一個中國

2024-02-02 01:02

李博士走了

2024-02-02 01:00

超人氣

更多 >
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業
不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多