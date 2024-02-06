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整個廣場屬於我（二三）

李東文

很少貓能像檸檬這麼安靜，也幾乎沒有貓能像檸檬這樣，每個白天都趴在相同一個位置睡覺。至於夜晚，檸檬在哪個位置睡覺，倒也無從考究。因為詩妍關店後，檸檬就自己一隻貓在店裡守著，沒人看得到裡面的情形。

楊建國端來張小凳子在檸檬旁邊坐下，輕撫牠肉嘟嘟的身體。檸檬一如既往地佛系，不抗拒、不主動、不理會，甚至連眼睛也不睜開。牠三個月大成為楊建國單身公寓中的一員，兩歲以後由詩妍照顧，如今五歲了……大多數貓都是沒心沒肺的，檸檬大概想不起楊建國是誰了吧？

周末有很多年輕人光顧，買杯奶茶坐下打遊戲，冰塊融化了也沒喝幾口。詩妍說店裡看著人不少，其實沒多少利潤，因為年輕孩子喝杯奶茶的時間，比他們父母在外面組局吃飯花的時間還長。奶茶店的主要收益來自網路，量大，積沙成山。

楊建國去雲吞店給自己和詩妍買早餐，特意讓老闆帶殼煮兩只雞蛋。檸檬身上的繩子令他頗有些難受。他以為，除了天上的鳥兒，貓是世界上最自由的動物，不該這樣拴起來。

詩妍說：不拴著，兩天就被野貓拐跑了。你不知道，旺財廣場的流浪貓多到什麼程度，牠們又凶到什麼程度。

楊建國說：檸檬早就做了絕育手術，怎麼可能被拐跑？

詩妍說：隨便你怎樣講，反正我不敢放養。

檸檬瞇縫著眼睛，四腳藏於身體下面，不知是睡著了還是在裝睡，擺出與世無爭的樣子。楊建國高舉熟雞蛋，「啪」的一聲敲在桌面上。檸檬渾身為之一震，似乎是驚呆了，「喵喵」叫起來，抬頭望向楊建國，更大聲地叫。

以前只要楊建國敲雞蛋，牠不管是睡熟了，還是躲在床底下，都會急吼吼地衝過來，大喊大叫著討要。（二三）

雞蛋 利潤

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