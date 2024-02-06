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亂局（一一）

紅山玉

「阿姨您覺得是紐約好，還是咱們這個小鎮好呢？」鄧秀蘭是一個聰明的女孩子，她怕我問她更多的問題，乾脆把我拋出去的問題皮球又踢給了我。

「媽，你乍像一個警察一樣？」兒子在照後鏡裡看著後面的我，和我對著眼神。他哪裡知道我在醫院裡患者的情況，一般到了家裡，我和艾爾森很少談論各自醫院的患者。家是放鬆身體的港灣，我和他約法三章，到了家裡，誰都不許再談論各自的患者。何況兒子也不在家裡住，他就更不知道他搬離後這一年來，我和他爸爸的日常生活是怎麼過的了。

但是很顯然，此刻敏感的兒子已經起了疑心。他大概是想到了我今天白天，跟他提的那句最好今天不要帶女朋友回家來。可是命運捉弄人，偏偏讓我們在水果店碰見了彼此。

此刻，聽了這個女孩子的解釋，我已經完全可以確認，她就是林祥的女朋友。

「姑娘，你家裡還有兄弟姊妹嗎？」我抽冷子突然又接著問了一句。這一句攜帶著殺傷力的話，兒子不會懂我話中的含義，但是我相信，我眼前的這個姑娘一定懂。

「阿姨，我沒有兄弟姊妹，我家裡只有我自己。不過我繼母也有一個兒子。」鄧秀蘭毫不猶豫回答我。聲音中不再帶著先前那種溫柔了。在說到「只有」兩個字的時候，她還加重了語氣。

「唉！」我長嘆一聲，然後假裝嗓子有痰，咳嗽了一下。我什麼都不用再問了，很顯然這個姑娘就是導致林祥陷入抑鬱症的人。不然她為什麼不提及林淑芬嘴裡那個從小和她關係親近的哥哥？

「弗蘭茨，你停下車。我才想起來，我忘了去圖書館取我預先預定的書，明天課堂上還要用呢。」鄧秀蘭好像突然想起了這件著急的事情，她伸出手，用手拍了一下我兒子的手，力道比之前大了許多。（一一）

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