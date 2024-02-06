圖／薛慧瑩

雖然她的舅舅在廠裡坐辦公室，說起來也算是個管事的，可姚樂一年四季也就只有那麼幾件換洗的衣服。好在她雖然學習不好，但完全可以自理也愛乾淨，所以頭髮、衣服每天都是乾乾淨淨的。也愛笑，整天都是樂呵呵、笑咪咪的，像個天真的小孩子。

她舅舅的意思是，學不學習沒關係，讓她安安生生地待在教室裡，有個地方去。等混到高中畢業，他再給自己的外甥女想想辦法，在廠裡找個工作。反正他從來沒有打算讓姚樂參加高考 ，所以她的成績再差，也不會拉低學校的高考成績。

姚樂的身世被眾人所知之後，對於她，同學們的態度很快分成了兩派，一派是對姚樂避之不及的，另一派則是對她生出同情，願意主動接近她的。王茜是第二種，而且堅持的時間最長。到了姚樂出事的那個時候，王茜都算是她唯一的朋友。

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王茜和王棟出生只差了十分鐘，可這也不耽誤王棟是哥。兄妹倆從小學到中學，一直都在一個班，高二分班以後，王棟才去了理科班。高中生課業緊張，調劑生活的趣味無非是誰又和誰好了，或者是哪些女生長得漂亮的八卦。前者過段時間就會有所變動，可後者的答案卻從來沒有變過。因為整個廠裡都知道，最美的女孩子是米家的女兒米娜。

分班的時候米娜選了理科，王棟有幸和她分到了一個班，樂得好幾天都睡不踏實。其實王棟自己長得也不錯，他和王茜兩個人都吸收了王鑫來和徐鳳芹的優點。如果沒有米娜，王茜小家碧玉的美貌也是可以在學校獨占鼇頭的。

但米娜太美，不可方物。不僅漂亮，學習也好，才情出眾。長年霸榜年級第一不說，還在省裡舉行的演講比賽裡得過獎。經常有人去問米娜的媽媽，生孩子的時候有什麼技巧，還是懷孕的時候吃了什麼東西，才生出來米娜這麼優秀的好女兒。

米娜沒有參加高考，直接被保送去了一所重點大學。大學期間，她還去省裡的電視台兼職當外景主持人。大學畢業的那一年，她就全款為自己的父母，在高新區買了套帶電梯的高層。米家人徹底不用再擠在廠裡分給他們的，背陰的小二居了。

更重要的是，米家的七號樓和姚樂舅舅家的八號樓挨著，兩家窗戶還正對著。當年姚樂就是被人殺死在舅舅家。先姦後殺，致命傷是插進脖子的一刀。現場到處是血，慘不忍睹。那已經是十幾年前的事了。

案子一直沒破，一開始的嫌疑人有很多，除了姚樂自己的社會關係外，警方把更多的注意力放在了姚樂舅舅身上。當年廠裡分房，擬分房名單的事正好是姚樂舅舅他們辦公室的人管。當時廠子的效益已經不行了，很多人都說趕不上這一次，恐怕就沒有下一次了。於是一時間，姚樂舅舅家就多了很多提著禮物上門拜訪的人。

姚樂舅舅不總是在家，但她舅媽卻是來者不拒的。帶著笑臉把人和禮迎進來，再甜言蜜語好心安撫地把人送出去。可房子就只有那麼多，怎麼可能都來者有分。於是名單下來後，有不少人估計就在心裡恨起了他們一家。收了東西不辦事，兩面三刀。慫一點的人罵兩句也就算是出了氣，可總有想不通鑽牛角尖的，怕就是這樣的人在那個夏天的中午，揣著刀敲開了姚樂舅舅家的門。獨自在家的姚樂就不幸地成了出氣筒。

可按照這個思路查了好幾個月，竟然毫無實質性的進展。被列入懷疑名單的幾個人要不然就是有不在場證明，要不然就是和留在現場犯罪嫌疑人的體液分析出的血型毫不相同。警察在廠中學裡進進出出了好幾天，不少學生都被叫到辦公室問話，可最終還是一無所獲。後來又查了姚樂舅媽的社會關係，依舊毫無進展。案子就這樣涼了。

禍不單行。姚樂死後半年，她的舅舅在一起車禍中去世。辦完後事後，舅媽帶著表妹回了外地的娘家。姚樂的母親那個時候已經是瘋瘋癲癲了，警方根本沒法和她溝通姚樂屍體火化的問題。在她偶爾清醒的時刻，她也言辭激烈地表示，抓不到凶手，絕不下葬。（二）