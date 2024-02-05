整個廣場屬於我（二二）

楊建國的外形讓詩妍大吃一驚，又大失所望。消瘦、蒼老得可怕，眉間有個很深的「川」字，髮際線還恐怖地向後飄移。可他才三十出頭，這幾年他到底遭了多少罪？

他們就近去了一間茶餐廳。反正見面也不是為了吃飯，反正肚子一點也不餓。楊建國在一間不錯的公司做事，挺忙，還是租住在原先那間公寓樓，同一層不同的房間。一樣的面積、一樣的設施、一樣的朝向，可能因為家具舊了，也可能出租的公寓比以前多，租金 比以前便宜兩百元。詩妍不知怎樣接話，心中頗有些難過。

現在的楊建國像個油膩膩大叔，歲月和苦難非但沒有讓他進步，還讓他退化了。他的銳氣呢？為何感覺不到他身上有銳氣？為了緩解尷尬，詩妍給楊建國看檸檬的相片。

胖了，楊建國說。詩妍的手機只有幾張檸檬的相片，而且全是閉著眼睛，身體團成一團的。

詩妍縱是對楊建國有一千個不甘、一萬個不滿，當晚還跟他回了公寓。她心裡同時又甜滋滋的，好像重新開始了戀愛。雖然楊建國的外形變化很大，人其實還是那個人，質地沒變。不管白天黑夜、不管家裡家外，對詩妍也還像以前那麼溫柔體貼……更讓詩妍欣慰的是，他的廚藝提高了很多，像個魔術師一般，能把簡單的菜弄出極美的味道。

周末楊建國休息，一大早過來奶茶店，探望詩妍和檸檬。

楊雪梅應該事前知道楊建國來，楊建國剛出現，她就滿臉笑容，端著一碟點心過來助攻。旺財廣場中別的老闆早就從嘴碎的楊雪梅口中得知消息，探頭探腦，想要看看詩妍苦等三年的男人有何過人之處。

檸檬趴在老地方一動不動，無動於衷。（二二）