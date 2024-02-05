賭徒的人壽保險（四）

許嘉的人壽保險 是他賭桌上一疊厚厚的賭本，他做夢都能聽到嘩啦嘩啦的籌碼聲。

他必須讓許嘉死於意外，神不知鬼不覺，和他沒一點關係。許嘉每天開半小時車上班，其中有一段是高速公路。高速公路意外頻繁，多一件意外不會惹人注意。當然發生車禍不見得會死人，但死的機會極大。

他開始在許嘉的早餐裡放安眠藥。

當許嘉說在車上打瞌睡，他暗喜安眠藥發揮了效力。但聽許嘉說要去看醫生，他害怕計謀會被揭穿，於是停了幾天，讓許嘉回復正常。然後他想必須快馬加鞭，免得夜長夢多，那天他在許嘉的早餐裡加了雙倍的安眠藥。一向他比許嘉早出門上班，不過他確信許嘉一定會吃完他準備的早餐。這幾個月，許嘉已經養成吃早餐的習慣，而且他那天做的是她最愛吃的小米 粥配小菜。

一整個早上他心魂不寧，就等著有人來通報他許嘉的惡訊。等到中午還沒消息，他忍不住打電話給許嘉。響了好久也沒人接，他想她真的出意外了，只是警方辦事效率不佳，還沒找到他而已。他深深呼口氣，把內心深處一絲絲內疚感吐了出去。

他本來想裝病提早回家，但仔細想想，還是保持正常作息才好，免得引人疑竇。

直到下班都沒人找他，一整天心裡七上八下沒法安心做事，許嘉到底是死是活，受傷住院也該有人通知他呀！如果許嘉只受輕傷，更應該自己打電話給他才對呀！

一下班，他直奔回家，一進門就看到一臉睡眼惺忪的許嘉坐在沙發上喝著茶。

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看完醫生的第二天中午。許嘉接到驗血報告，她的血液中很明顯有安眠藥的成分。（四）