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狂風暴雨 舊金山1300多戶斷電 多處道路樹倒受阻

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亂局（一○）

紅山玉

藍色的彩燈像是一顆顆小星星一樣，在粗壯的暴馬丁香樹上隨著冬日的風晃來晃去，如同一個個打著鞦韆的小精靈。

兒子搶過我的車鑰匙做了司機，我坐在後排座位上，心神不定地看著街道兩旁那些彩燈，我的心也像那些藍色的小星星一樣盪來盪去。我不知道該怎樣跟兒子提起，我那個叫做林祥的患者和他的母親。

這個叫做鄧秀蘭的女孩子坐在副駕駛位置上，她也觀看著道路兩側漂亮的裝飾。偶爾她還小聲地驚呼一聲「喔」，我能看出來，這是她第一次見到這樣的場景。作為一個行醫多年的心理醫生，一個陌生人的一舉一動，是不可能逃出我的眼力的。

聽到女朋友的嘖嘖讚嘆聲，開著車的兒子聲音裡也滿帶驕傲：「安娜，下個月我帶你去紐約洛克菲勒中心，那裡有一棵非常高大的聖誕樹呢。」兒子一邊開車，一邊許著新的願望。

雖然看不到這個姑娘的臉色，但是我猜得到她臉上一定滿帶著一份喜悅。我看到她伸出她的左胳膊，輕輕地捏了一下兒子放在方向盤上的右手。從這一個動作來看，兒子和她之間，肯定是已經處了很久了。

「鄧小姐，你來這裡多久了？你家是北京的？」我想她回答我這兩個問題的話，我基本上就可以確定，這個鄧秀蘭是不是林淑芬口中的繼女鄧秀蘭了。

「阿姨，我來了快一年了。是的，我家以前就在京城。後來我和爸爸才去了北方的一個小鎮。」鄧秀蘭努力側過身子來回答我的問題。

「你們為什麼離開那麼繁華的首都呢？」我忍不住又追問了一句。

「因為我媽媽過世後，我爸爸再婚了，我爸爸和他的初戀再婚了。繼母家在那個小鎮。她沒有辦法調到首都來，只有我們去小鎮。」（一○）

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