我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

矽谷殺妻案引話題 留意「言語侮辱」等家暴早期5跡象

整個廣場屬於我（二一）

李東文

結果房子還未開始裝修，楊建國的母親突然發病，做手術花光了楊建國的積蓄。更嚴重的是，手術之後老人有個漫長的康復期，還要吃藥和定期檢查等等，各種花費不低。詩妍休店去山區探望楊建國和他母親，在縣城的酒店住了一個晚上就走了……她不願意還未結婚，就要沒日沒夜守在病人的床前，更何況她還有奶茶店要打理。

楊建國幼年喪父，母親含辛茹苦拉扯大了他和妹妹。為了供他讀大學，妹妹初中畢業去了蘇州打工，二十歲時與一位本地人談戀愛，懷孕了、結婚了，變成了蘇州永久居民，現在是兩個孩子的母親。楊建國在老家的縣城找了份工作，又做兼職，再加上妹妹支援，他與母親得以體面地生活下去……別的似乎沒有太大問題，有問題的是愛情，擱淺了。

詩妍父母想把新買的毛坯房賣掉，反正房價也升了。詩妍不同意，想方設法裝修好，在父母的百般阻撓之下，搬過去一個人生活，一杯一杯地賣奶茶掙錢供樓。生活沉悶，又無奈得讓人窒息，可你不得不依照生活既定的節奏前行。

聽到楊建國母親去世的消息，詩妍暗自鬆了口氣，解恨──她始終認為，如果不是因為楊建國命運悲慘的母親，她現在會過另外一種生活，有了一個孩子，或者兩個。

楊建國打來電話，邀詩妍去唐苑魚莊吃晚飯。她剛剛吃過醃麵不久，口中的豬油味尚未散盡，但還是爽快地應邀前往。她已等了三年，不能再拖下去了呀。唐苑魚莊，是她與楊建國以前最喜歡的飯店。

詩妍去到記憶中的唐苑魚莊，天已全黑。早就沒有了唐苑魚莊，原址變成了沐足中心。楊建國站在沐足中心富麗堂皇的霓虹燈下，像個孤單的旅人。（二一）

房價

上一則

百億集團接班人 信義王子周耕宇掌舵老房仲邁AI新局

下一則

黑熊闖入社區

延伸閱讀

弟怨哥啃老 持球棒廚房打到客廳...活活打死

弟怨哥啃老 持球棒廚房打到客廳...活活打死
海扶刀 無痕切子宮肌瘤

海扶刀 無痕切子宮肌瘤
秋冬提升美麗自信好時機 任安慎整型美容為您量身訂造

秋冬提升美麗自信好時機 任安慎整型美容為您量身訂造
老闆娘工作忙常忘喝水 體內結石反覆發作 軟式輸尿管鏡取出

老闆娘工作忙常忘喝水 體內結石反覆發作 軟式輸尿管鏡取出

熱門新聞

外公的畫

2024-01-28 01:00
兩名抗議人士在法國羅浮宮對「蒙娜麗莎」畫像潑灑湯汁。(擷自YouTube)

巴黎羅浮宮蒙娜麗莎畫像又遇襲 遭2女潑灑湯汁

2024-01-28 12:24
林青霞獲第六十屆金馬獎終身成就獎殊榮。（圖／本報資料照片）

人間多苦侶，難為有心人——金馬影展《窗外》與《親愛的陌生人》

2024-01-27 01:02
清華大學兩名女大生在花蓮考古博物館實習，前往北三棧遺址地表調查時，意外發現一片珍稀的人獸形玉玦。（圖／花蓮考古博物館提供）

2700年前史前文物 台灣女大生發現國寶級人獸形玉玦

2024-02-01 03:21
圖∕吳孟芸

周末妻子（上）

2024-01-29 01:02
圖∕吳孟芸

周末妻子（下）

2024-01-30 01:02

超人氣

更多 >
矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕
公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合
美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光
為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說
研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%