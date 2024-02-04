整個廣場屬於我（二一）

結果房子還未開始裝修，楊建國的母親突然發病，做手術花光了楊建國的積蓄。更嚴重的是，手術之後老人有個漫長的康復期，還要吃藥和定期檢查等等，各種花費不低。詩妍休店去山區探望楊建國和他母親，在縣城的酒店住了一個晚上就走了……她不願意還未結婚，就要沒日沒夜守在病人的床前，更何況她還有奶茶店要打理。

楊建國幼年喪父，母親含辛茹苦拉扯大了他和妹妹。為了供他讀大學，妹妹初中畢業去了蘇州打工，二十歲時與一位本地人談戀愛，懷孕了、結婚了，變成了蘇州永久居民，現在是兩個孩子的母親。楊建國在老家的縣城找了份工作，又做兼職，再加上妹妹支援，他與母親得以體面地生活下去……別的似乎沒有太大問題，有問題的是愛情，擱淺了。

詩妍父母想把新買的毛坯房賣掉，反正房價 也升了。詩妍不同意，想方設法裝修好，在父母的百般阻撓之下，搬過去一個人生活，一杯一杯地賣奶茶掙錢供樓。生活沉悶，又無奈得讓人窒息，可你不得不依照生活既定的節奏前行。

聽到楊建國母親去世的消息，詩妍暗自鬆了口氣，解恨──她始終認為，如果不是因為楊建國命運悲慘的母親，她現在會過另外一種生活，有了一個孩子，或者兩個。

楊建國打來電話，邀詩妍去唐苑魚莊吃晚飯。她剛剛吃過醃麵不久，口中的豬油味尚未散盡，但還是爽快地應邀前往。她已等了三年，不能再拖下去了呀。唐苑魚莊，是她與楊建國以前最喜歡的飯店。

詩妍去到記憶中的唐苑魚莊，天已全黑。早就沒有了唐苑魚莊，原址變成了沐足中心。楊建國站在沐足中心富麗堂皇的霓虹燈下，像個孤單的旅人。（二一）