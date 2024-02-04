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矽谷殺妻案引話題 留意「言語侮辱」等家暴早期5跡象

那些年（全文完）

孟絲

那是賈玲玲到美國生活了一年多的經驗。初來時，她羨慕杜卿青的成功，對她十分尊敬仰慕，但也了解到這位女強人付出的昂貴代價。一個深秋的夜晚，她鼓足勇氣，諾諾地對杜卿青講述了自己的願望，希望能在美國留下。

留下？為何？主要是希望讓有殘疾的兒子能來美國生活，這兒的福利對殘障人較好。希望杜卿青能幫助自己申請……福利比較好？這是納稅人的錢，你認為這樣做對納稅人公平嗎？？而且，你兒子目前已學得了網上設計，有一技之長。至於愛情那是可遇不可求，也許緣分到了，自然會水到渠成。

賈玲玲這樣的願望，被杜卿青義正詞嚴地教訓了一番，更被杜卿青狠狠澆了一盆冷水。不僅沒有幫她完成願望，還加速了讓她回國的速度。這讓賈玲玲沒法了解，那時只覺得杜卿青沒有人情味，深感杜卿青的冷漠無情。而今，經歷了自己這番折騰，才明白杜卿青的拒絕是對自己最高明、最正確的指引，人貴在自力更生，不應做非分之想。

不知為何，她卻想起了因〈雨巷〉一詩盛名遠播的詩人戴望舒，他那不幸的愛情、那三段錯誤的婚姻，以及他那短暫的人生……那首流行而動人心弦的歌曲歌詞〈初戀女〉：「我走遍漫漫的天涯路，我望斷遙遠的雲和樹……你牽引我到一個夢中，我卻在別個夢中忘記你。啊……我的夢和遺忘的人，啊……受我最初祝福的人，終日我灌溉著薔薇　卻讓幽蘭枯萎。」

賈玲玲為追求夢想，在人生旅途中徬徨周折了好一段歲月。而今，終於回到了原點……也許，她今後終於可以全心意灌溉她的幽蘭。（全文完）

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