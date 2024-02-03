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搭機前量體重 華航跟進實施：隨機抽樣旅客、會保密

加州沿海周日迎更強風暴 強降雨恐掀大浪

整個廣場屬於我（二○）

李東文

詩妍說：一會我要去吃西餐。她這是暗示，跟剛才那位白淨男青年一起多就要落山的太陽把西邊的天空，渲染成紅彤彤一片，又美又壯觀。吃晚飯。一個毫無意義的謊言。之後詩妍走到外面的街上，朝西迎風而行，差不

還未到下班時間，人行道上除了陽光就是灰塵，偶爾有人騎著單車從身邊經過，搖著鈴鐺叮噹叮噹響。前面十字路口種有幾棵很老的高山木棉，滿樹淡紫色的花，從遠處看過去十分漂亮。走近了看還是很漂亮，偶爾還能看見離枝的花瓣打著旋兒慢條斯理飄下來。

她十分喜歡高山木棉，同時又十分討厭，因為春天以後，那些曾經美侖美奐的鮮花結籽，變成細細的棉絮，飄得到處都是，能讓人鼻子發酸，不停打噴嚏。

肚子咕咕叫幾聲，她才想起自己沒有吃午飯。快到晚飯時間了，才想起自己尚未吃午飯，足見心神之亂。她走去附近吃了碗客家醃麵。要了小份的也吃不完。牛肉枸杞葉湯鮮得出奇。她嘗試過自己在家做這個看上去很簡單的湯，試過幾次都做不出人家的味道。

母親說：你不放味精、雞精，當然做不出人家那個味。可是他們家一直走健康飲食路線，並無味精、雞精之類的東西。母親剛才拿了午餐過來的，可是沒有胃口，放在一旁忘記了，這會已經餿了吧？管他呢，餿就餿啦，多少東西都浪費了，不在乎這一點……再往前走會經過一間髮廊，進去讓人家替她洗頭……

自從三年前楊建國回到縣城發展，詩妍自覺跳進了半冬眠狀態，行屍走肉，感覺奮不奮鬥都那樣……她家裡經濟條件還不錯，幾年前父母出資，給她和楊建國交首付買個套間，說好楊建國負責裝修，婚後接楊建國的母親過來安享晚年。（二○）

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