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搭機前量體重 華航跟進實施：隨機抽樣旅客、會保密

加州沿海周日迎更強風暴 強降雨恐掀大浪

那些年（一一）

孟絲

賈玲玲不信佛、不信基督，什麼都不信。但此時此刻，她卻盼望萬能的天老爺能助她一臂之力，找著這個孩子、保佑這個孩子，千萬不能讓他出事！

彷彿經過了漫長的一個世紀，終於，救生員在雲霧繚繞的湖水中救起了偉偉，他溺水不久。天哪，這孩子！艾瑞克抱著偉偉濕透的身體，大聲呼喚。救生員在湖邊實施人工呼吸急救，時間似乎靜止不前。賈玲玲跪在湖邊草叢中，雙手對著天空，不知喃喃自語著什麼，只求偉偉能邁過這個坎，天老爺……

終於偉偉吐出來大量湖水……彷彿過了又一個世紀那麼長，人人都焦急地守候著，啊，偉偉終於醒來了。

門口救護車即刻把偉偉送往小城醫院急救。艾瑞克招手讓賈玲玲坐入他的車趕往醫院，一同守候著偉偉。待杜卿青從紐約趕回來，已是黃昏時分。她火速趕往醫院探視，焦慮與愧疚流露在她的鬢角與眉眼之間。醫護人員冷冷地望著她，傳遞著對這個媽媽的不滿。

偉偉在醫院住了三天，偶爾神情有些恍惚。見到媽媽時表現得非常冷漠，見到艾瑞克時，卻默默流淚，並拉住他的手不放。

偉偉對自己爸媽的態度已經非常明顯。偉偉回家以後，艾瑞克不顧法院的裁定，每天都來探看偉偉。父子兩人在一起，似乎有無限默契……看在杜卿青的眼裡，彷彿忽然領悟了一番道理，也許自己錯了，她不再向法院提出控訴，任由艾瑞克隨時來訪。後院茂密林木環繞的八角亭，常常會聽到父子兩人對話或悠揚的吉他聲。艾瑞克也常帶他去古戰場踢球，偉偉已不再需要像賈玲玲這樣的保母，艾瑞克是他最理想的保母。（一一）

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