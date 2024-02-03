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亂局（八）

紅山玉

水果店裡人也挺多，我正在一堆紅富士蘋果前挑選著，另一隻拎著大紙袋子的手突然空了下來。有人從我手中拿走了紙袋子。

「媽，你怎麼也來這裡買水果？」我一回頭，竟然是我兒子弗蘭茨。

「兒子，你也來了這裡？你沒有上課嗎？」我一邊跟兒子說話，一邊掃視著他的旁邊。兒子的身旁站著一個年輕的姑娘。這姑娘一張圓圓的臉蛋，白白淨淨的，但是沒有施脂粉，看起來是一個很樸素的女孩子。

難道她就是那個鄧秀蘭？我挺後悔沒有跟林淑芬打聽更多關於他兒子女朋友，同時也是她繼女的那個鄧秀蘭的信息。

「媽，這就是我女朋友，姓鄧，叫秀蘭，也叫安娜。」兒子一把拉過旁邊那女孩子的手，笑著跟我介紹。

「阿姨您好。」這個叫鄧秀蘭的女孩子有十分動聽的嗓音，她笑著說話的同時，右側臉蛋上一個深深的酒窩呈現在我眼前。

即便這個女孩子和鄧秀蘭就是同一個姑娘，我也沒有辦法在大庭廣眾之下，跟兒子過不去。再說了，事情還沒有搞清楚，萬一弄巧成拙，豈不是害了孩子們。我只好裝作沒事人一樣，也笑著回應著兒子和他的女朋友。

「媽，秀蘭知道您喜歡吃紅富士蘋果，所以我們才來這家水果店。秀蘭說這家店進來的紅富士才是地道的紅富士蘋果呢。」兒子欣喜地跟我誇獎著女朋友。我心裡想，看來俗語說「兒大不由娘」是有道理的。聽兒子的意思，他們兩個今天就是準備好要回家吃飯的。

我心裡忽然冒出了一個念頭，這姑娘是一個留學生，是留學生就等於她還沒有這個國家的綠卡。那如果找了我兒子弗蘭茨的話，綠卡肯定不會成問題。（八）

綠卡 留學生

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