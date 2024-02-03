賭徒的人壽保險（二）

圖／123RF

在許嘉之前，他有過一次短暫的婚姻，對女人的喜惡他有實際的經驗。

認識兩個月，他們就去領了結婚證書。

婚後他主動掌廚，說老是吃外賣，無益健康。她工作較忙，他喜歡做菜，當然應該由他負責飲食。

「看你瘦巴巴的，」他捏著她細細的手臂說，「我要把你養得白白胖胖的。」

他確實盡責，連早餐都變著花樣，除了簡單的土司夾蛋配牛奶、麥片粥加乾果，甚至端上清粥小菜。本來許嘉是不吃早餐的人，最多買杯咖啡 提神，如今她每天吃得飽飽的去上班。

婚後兩個月，許嘉的體重明顯增加，原本扁瘦的身軀有了曲線，尖長的臉頰也顯得圓潤。她感到朝氣勃勃，她對自己遲來的婚姻滿意極了。

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「最近有一支股票漲勢很旺，不加碼實在可惜。」有一天躺在床上睡覺前，張至誠突然對許嘉談起他的股票。

「那你就加碼啊！」許嘉是不玩股票的，她只直覺的回應。

「嗯，是該加碼，只是……只是我手頭沒足夠的現金。」張至誠側起身子面對許嘉說。這是他想出向許嘉借錢的新藉口，以張至誠的財務狀況，他根本不可能有餘額做任何投資 。

他們的財務基本上維持婚前各自獨立的狀態，婚後他們開了一個共同帳戶，說好每個月各自存入一筆家用錢。他們住的房子本來就是許嘉的，她繼續獨力繳交貸款 。算起來結婚對張至誠有更多的經濟利益，至少他省了一筆房租。再說他掌廚，大部分的採買由他負責，有沒有公款私用，許嘉並不在意。反正數目不大，夫妻之間也不必斤斤計較。

許嘉立刻聽懂張至誠的言外之意。

「不行，我不玩股票。」許嘉認識的朋友中，有不少在股海裡翻滾，有的衝上浪頭大發利市，也有不少沉入海底血本無歸。她不想冒風險，對金錢她寧可採取保守態度。

「我這支穩賺不賠，你借給我的錢就算你投資的，賺到的錢全部給你。」張至誠想說服她。

「我不要賺這筆錢。」許嘉毫不考慮，斬釘截鐵地說。

張至誠碰個釘子，轉身關燈睡覺。

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婚後四個月，許嘉感到身體似乎起了變化，老是覺得疲倦。雖然晚上睡得很好，白天還是無精打采。她突然想到，難不成懷孕了。如果真懷孕了，她會欣喜若狂。這之前她從沒想過要當母親，過了四十歲，她根本死了這個念頭。沒想到現在有一絲懷孕的跡象，她滿心期待。

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從前的張至誠和現在的張至誠幾乎判若兩人，分界點在他走進賭場的那一刻。之前，張至誠就像絕大多數的平凡人，學校畢業後，找到一份工作、談戀愛、成家，準備如此安身立命。之後，他成了賭場亡命之徒，籌碼、賭注、輸贏是牽動他神經的主線。

他菸酒不沾，沒不良嗜好，但賭場裡的騷動喧囂和不可預測的刺激氣氛，讓他血脈沸騰。他的成癮是立即而不是漸進形成，像一見鍾情的情侶，再也分不開。

賭博讓他賠掉第一次婚姻，也丟掉好多工作。被公司開除的原因有：挪用公款、曠職怠工、偷竊、聚賭等等，有幾次差點吃官司，好在憑著他的三寸不爛之舌，才求得老闆放他一馬。

他的生活漸漸形成一個固定循環的模式，在窮途末路之後，就立誓要規規矩矩工作，再不進賭場。但一旦領到薪水，他的誓言就開始搖搖欲墜，終於有一天，他再也阻止不了自己踏進賭場的腳步。

這些年他做過各種性質的工作：導遊、送貨員、大廈管理員、超市收銀員等等，都和他學的電腦本科沾不上邊。

一度他還做過賭場發牌員，那是一份收入不錯的工作。但也如同愛吃糖的人掉進糖漿裡，難免不遭滅頂。

一下班，他立刻坐到賭桌的另一頭，從發牌員變成賭客，如此沒晝沒夜地生活兩個月，他大病一場。這些年所有親友都對他保持逃避的態度，他一個人孤伶伶地在小公寓裡發燒呻吟。他以為自己會無聲無息死在公寓裡，很久才會被人發現。結果出乎他的意料，兩個星期後他奇蹟似地復原了。他想這是老天給他重生的機會，他必須改過自新。（二）