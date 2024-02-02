木棉花開得艷麗，茱萸也即將盛放，松柏長青，八角涼亭景色依舊，卻沒有偉偉的身影！也許去湖邊跑步？也許艾瑞克悄悄把他帶走？順著後院樹木繁茂的小路往湖邊趕去，一路喊著「偉偉！偉偉」！霧氣瀰漫著樹林，陽光被薄如蟬翼的晨霧遮掩住，天空彷彿戴著一層神祕面紗。大學划船隊員黎明前就已飛馳而過，晨跑的人們零零落落。賈玲玲內心有種難以訴說的恐怖。

「偉偉！偉偉！」她的聲音越來越大、越來越焦慮，千萬別出事，老天爺保佑。沿著這湖邊小道，她慌亂地喊叫著：偉偉、偉偉！她毫無章法，胡亂奔跑著。

終於，有個帶著狼狗晨跑的年輕人停下來問話。偉偉……一個男孩……十歲，他……他不見了！我……我在找他！賈玲玲結結巴巴，年輕人急切間明瞭了緣故，一方面加入尋找，一方面叮嚀她快快通知偉偉的家人。對！即刻奔跑回屋，撥通了艾瑞克的電話。

什麼？偉偉不見了？艾瑞克叫她繼續尋找，一面帶來三個鄰居朋友，一起飛快奔往湖邊。顯然，剛才帶狗晨跑的年輕人通知了小城警察。一時間警車、救護車齊集門前。警員們紛紛奔往湖邊尋找偉偉，車頂紅燈閃耀，鄰居們也開始有人探出頭來，詢問緣故。

賈玲玲有些手足無措，怎麼辦？天老爺！艾瑞克提醒她，快打電話通知杜卿青呀！對、對、對！好不容易接通杜卿青電話，她主持的會議剛剛開始，但……

艾瑞克搶過手機，對她厲聲咆哮：兒子不見了！啊？

什麼？她……嚇得有些語無倫次，說會即刻搭乘南下火車，往回家的路上趕來。

求菩薩保佑、求上帝保佑、求玉皇大帝保佑、求……（一○）