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整個廣場屬於我（一八）

李東文

他臉上的滄桑被白淨皮膚掩蓋住，一眼望去，以為他還很嫩。

男青年要點一杯芝士芒果茶，詩妍看一眼他胖胖的臉、粗粗的腰，說芝士的熱量太高，建議他喝檸檬茶，他說不，奶茶我只喝芝士芒果，別的什麼都不要。他知道自己與詩妍沒戲，不掩飾、不遷就，付款取了奶茶就走。

詩妍有些好奇，母親上哪找來這麼多優質男青年的？這次和上兩次一樣，相當於母親給她拉來一位客人，而客人買走了一杯奶茶──雙方當事人不當回事，連電話都沒交換。

之後詩妍想起楊建國，坐在吧檯前的高椅上黯然神傷。與楊建國分開三年，她一直強撐著，如今被他母親去世的消息擊垮了。

已經秋天了啊，榕樹的果子跌得一地都是，被踩得稀巴爛，貼在地上難看得要死。天氣那麼乾燥，昨晚敷的面膜像是偽劣產品，反倒令皮膚更顯乾燥。臉上似乎有一道道隱形的裂紋，有風吹過，隱隱隱隱地感覺得到刺痛。她翻看手機中楊建國的相片，每一根眉毛都笑容可掬，似乎又能感覺得到他就在自己的耳根後面呼氣，似乎正在撫摸他厚厚的手掌心……

檸檬難得地叫了兩聲，她扭頭看過去，檸檬又拖長了聲音衝著她叫。碗中沒有貓糧了，裝水的碗不知幾時跌進去幾片樹葉，好一派淒涼的景象。今天她真的是心神大亂，忘記給檸檬添貓糧。

她很想打個電話給楊建國，卻又沒有勇氣。楊建國大致的情形她倒是知道，楊雪梅每隔一段時間，就跑來說與她聽。想必，楊建國也會通過楊雪梅，了解她的情況。因為了解對方的近況，所以才會心疼。（一八）

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