或者，城裡有什麼特別活動，如運動會、音樂會或藝術展覽等等，她都會鼓勵兒子去參加。但這樣的提議，大多數都會被偉偉冷冷地拒絕。意思很明顯，他要的是艾瑞克的陪伴、艾瑞克的關懷，而這樣的心願卻被媽媽無情拒絕、切斷。

一個陰雨綿綿的星期六，杜卿青去曼哈頓 參加活動。那是美國東北部律師協會的年會，許多業界人士都到場，有分組論文發表、有主題演講、有餐會，也有招聘律師攤位，更有許多為律師業務推出的商家展覽，是會員們的重要年會。杜卿青準備了很多資料，一則為自己事務所宣傳，再則為公司物色合適的年輕畢業實習生，這是她每年必須出席的重要關鍵會議之一。

那天清晨，賈玲玲照例替偉偉準備早餐，既然是周末，她特地花時間多做些年輕人喜歡的煎蛋、捲餅、鹹肉、新鮮酪梨等等。賈玲玲做好早餐快九點鐘，偉偉平時上課必須早起，七時半必須出門，早餐都非常馬虎。既然是周末，讓孩子多睡一會兒吧！

但，已經九點？還是去看看他。輕輕推開他樓上拐角的房門，門沒有緊閉，卻不見他的蹤影。洗澡間、廁所、書房、地下室、車庫，全不見蹤影。竟然已經出門？會去哪兒？這孩子。直覺告訴她有些不妙，這孩子會不會出事？也許是自己太敏感？難道離家出走？無論如何，她開始大聲喊著「偉偉！偉偉」。樓上樓下，各個角落都沒有人影。要命！會去哪兒？還沒有吃早餐。偉偉！

不好！賈玲玲拔腿跑到後院。（九）