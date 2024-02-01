我的病人還在等著我，而我彷彿墜落在雲霧中一樣，再也看不清眼前的路。我掐了自己的大腿一下，很痛、很痛。

「媽媽，回答我，你怎麼知道的？」兒子的聲音還自電話的那頭傳來。沉吟了半晌，我盡量放緩了聲調，只對電話那頭的兒子說了句：「有患者，晚上回家再說。不過最好不要今天帶女朋友回家。我掛了。」不等兒子再追問我原因，我趕忙掛了電話。

我路過林祥睡覺的那間診室門外，那裡已經不見林淑芬的身影，想必她一定是帶著林祥離開了醫院。在我看來，林祥應該還是在抑鬱症初期。在醫院留置的這幾天，我沒有看到他嚴重病發過，他的症狀沒有像陪伴他來醫院的同學說的那樣嚴重。或許剛好這一段時間，林祥沒有犯病，要嘛就是他母親的到來，間接地讓他鎮靜下來。

他母親林淑芬來了，讓我有機會了解這個患者和他背後的原生家庭。也正是從林淑芬的口裡，我聽到了「鄧秀蘭」這個名字。如今，這個名字又和我兒子弗蘭茨攪和到了一起。難不成我兒子弗蘭茨是第三者？我心裡使勁罵兒子：你找誰當女朋友不行，為什麼偏偏找了這個鄧秀蘭呢？

無論怎樣，今晚一定要和弗蘭茨來一個長談。他從來沒有跟我提過女朋友的詳細情況，就連名字我也是這個時候才知道。他怎麼就突然宣布，要帶女朋友回家來吃飯，而且女朋友和別人的女朋友同名同姓。這不可能是另外一個鄧秀蘭，一定是那個和林祥沒有任何血緣關係的妹妹。

我無法確認，兒子弗蘭茨是否能聽我的話，不帶女朋友回家吃飯。（六）