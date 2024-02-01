圖／薛慧瑩

她們不提內褲，只說在尋找證據。有時候有人提到「褲子」這個詞，我遠遠地聽到時，身體就像通了下電，突然哆嗦一下，就像釋放了那東西，渾身酥軟卻又有種無法描述的滿足感。這群蠢笨的女人或許不知道，無論是內褲還是外褲，不可能被找到嗎？她們製作的紙板上有張照片，女孩兒笑得不像會被人糟蹋再掐死，或者先掐死再糟蹋。垃圾車每周三到這個片區拉走每家門口的黑色垃圾桶，每一個黑桶裡都可能會有扔掉的內褲。很多內褲上都會有DNA，被活著的女人扔掉，或者被殺死女孩兒的男人扔掉。

媒體說，凶手是三十六歲的敘利亞難民，登陸加拿大 一年多時間裡超速追尾、騷擾鄰居，出事前在這座山下，被監控拍到他從山間小路裡出來時的樣子有點可疑。後來，有媒體說是中國人幹的，電腦專家破解了女孩的電腦，看到她在網上和一個中年男人談戀愛。兩人網戀了幾個月，出事前剛剛約了見面。我就知道漂亮女人不是省油的燈，好看點的女孩也不安分，才十三歲就這麼賤，活該被插死，活該。

電視和報紙上都是那個女孩的臉，電台經常說起Wendy Li這個名字。房東 的女兒和Wendy是同班同學，他們再也不允許女兒獨自出門。附近的女孩們再也不去山上跑步了。就像這裡剛剛掐死一個，還會有人笨到在同樣的地方再掐死一個似的。

這些人就是那麼蠢，像老鼠一樣膽小而無腦。他們的行為和低級動物差不多，只會跟隨族群裡的大多數，只知道尋找食物、饕餮一樣大嚼特嚼吞下，偷偷地排泄，自以為是。他們永遠不知道也不在乎他們的女人和女兒們在想什麼，也不在乎她們的死活。那個女孩如秋末萱草一般乾枯憔悴蒼老的母親，傻乎乎地跟著人群舉牌子，呆滯地看著遠方。是沒有父親的野種嗎？

我假裝在周圍散步走了很多趟，都沒有見過睡了夏洛特夫人的男人長什麼樣。他們的女兒死了，他和他女兒活著的時候一樣，從來不出來見人，偶爾隱藏在漆黑的汽車保護膜背後，進出那棟房子的車庫，一副該死的傲慢樣。

我依然每天都從山下不同的小路走到山頂，最高處的海拔是三百七十米，無數條小路都能通往山頂。除了節假日和周末，除了夏天，寂靜地像是天堂，極樂世界，一點點聲音或者活物都是對這裡的冒犯。我恨那些不懂樹林，卻偏喜歡在林間小道上，喜歡幾個人嘻嘻哈哈、嘮嘮叨叨走路的人類。他們總喜歡偷窺我，又害怕地躲開我。這裡只屬於我，只有我可以在山間小路上隨便走路。走在樹林中，安靜地好像地球上只有我一個人，這是我最喜歡的時刻，唯一感覺到我活著的時候，比對著牆上的女人做功課時還要幸福。山上有那麼多條路。

敘利亞難民不肯認罪，警察們和華裔 社區在這個小山和方圓五公里找了大半個月，什麼都沒發現。有媒體說，警察找到了證據，但故意不說。他們說警察詢問了一千多人，但沒人問過我。房東隱瞞了出租地下室和樓上臥室的事，為了省稅。這個貪婪的蠢貨為他又一次逃了稅而沾沾自喜。地下室另外兩個老鼠嚇得躲了起來，那副卑賤的模樣我更看不起他們了。十幾年前，這種人都不配和我進同一個廁所。

警察放棄尋找，但華裔社團依然三五成群地巡山。鬼才知道這些人廉價的好心從哪裡來的，尤其是女人們，恨不得全世界的人都知道，她們下垂的乳房能被愛重新鼓起。她們也喜歡帶著女兒們去法院門口舉著牌子，要求警察早日把那個敘利亞難民判刑。加拿大的監獄很豪華，聽說每個罪犯一年要花掉十萬加幣。該死的，他們吃得比我好，牢房比我的房間好一百倍，還有圖書館、娛樂室，甚至還能免費和漂亮心理醫生閒扯。那個該死的難民應該被石頭砸死。我喜歡看他們砸死自己女人那種圖片。死吧，一起死了吧。這個操蛋的世界。

初冬的雨越來越大，幾乎每天都要下幾個小時、十幾個小時不等。漸漸的，所有的DNA或者痕跡、或者記憶，都被沖刷進了溝壑，匯入大海。大海能吞噬一切，有時候也會吐納出一些東西。有人在海灘上撿到褲子，送去警察局。不是那個女孩的，肯定不是。除了中文媒體時不時提起，那個死去的十三歲女孩就像沒來過這個世界。那些媒體也不是出於什麼慈悲心腸，他們為的是點擊量，深諳人類的眼球只會跟著金錢、死亡、色情、權力和一切他們沾不上邊的事轉，每一次事件都是他們的豐收。

我早就知道會這樣，一定會這樣，被遺忘、被替代，也被掩埋。有時，我還能想起那個女孩的模樣，和她母親一樣纖細的骨架，更柔和的五官、更濃密的黑髮，像我是透明人那樣不抬眼皮，絕不會對我這樣的人笑，任何時候都不會。她們住在一棟黑色大理石的房子裡，一面朝著大海、一面對著山坡，海灣區最好的位置。

我從她身邊經過時睃了兩眼，回頭看了一會兒她的背影，還沒發育的臀部和靈活的雙腿，像一隻小鹿順著山勢拐了個彎。雖然看不到她完美的線條如何躍動，但我知道所有上山的路，最終都會通往山頂那片平坦的草地。（下）