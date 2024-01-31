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北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

整個廣場屬於我（一七）

李東文

檸檬一如既往的高冷，並不理會落在自己身上的五根手指頭。

男青年說，前幾天騎單車摔壞了膝蓋，走路快點都痛得冒冷汗。詩妍這才留意到他戴著護膝。出於禮貌，問他是不是天天騎單車鍛鍊身體，他說不下雨的晚上都和騎友一起訓練，然後喝啤酒。

他是一位資深單車愛好者，在單車協會擔任祕書長一職，定期組織訓練，不定期組織比賽。詩妍說失敬、失敬，沒想到還是位領導！

瘦阿姨走近，用目光對詩妍從頭到腳進行掃描，十分客氣地說話，主要是她向詩妍提問。詩妍低頭做事，有一搭沒一搭地抽空回答問題，也不管瘦阿姨愉快不愉快、能不能聽得明白。

瘦阿姨把詩妍的態度理解成專注於事業，轉身在她的胖兒子耳邊說了句啥，跟詩妍母親結伴而去。這種場面詩妍見得太多、太多，她連對自己母親的抱怨都省了。之後詩妍忍不住在男青年面前耍寶：「我猜你媽剛才對你說，她對我挺滿意，讓你帶我去吃西餐，是嗎？」

男青年說他母親建議去茶餐廳。詩妍笑笑，說：我最近掉價得厲害，連西餐都混不上了。

這三年以來，主動的、被動的，相親相得太多，把她都弄油了、弄痞了，時常令她母親膽顫心驚地調戲男青年們。但母親屢敗屢戰，信誓旦旦要讓詩妍三十歲之前嫁出去。

關於眼前這位男青年，母親昨天已介紹過，是位公務員，因為工作太忙，耽誤了感情……詩妍認真觀察眼前英俊的胖子，看到了剛才沒留意的細節，他的確年紀比較大了。母親說他三十二歲，真實年紀怕是有三十七、八了吧？（一七）

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