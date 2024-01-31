激情讓他們倉促決定，結婚！閃婚！到賭城 拉斯維加斯結婚，在那兒不需要繁瑣的程序。燈紅酒綠中，他們度過了甜蜜幸福的一周。

但在一起生活後，才漸漸發現彼此的人生觀南轅北轍，杜卿青的實用主義和艾瑞克的及時行樂根本無法並存。他們也試著和心理醫生討論癥結的所在，也試著為對方改變生活方式、試著理解對方的人生觀。但輾轉拖延了十多年後，在彼此相互尊重和理解下決定離婚，讓各人追求自己想要的理想人生。

在過程中，最受到傷害的是偉偉。偉偉大約承載了爸媽兩種極端基因，有時候十分律己，但許多時候卻羨慕爸爸放浪不羈的生活方式。

離婚後，艾瑞克在普城鬧市租房，那是一棟老舊的樓房，房東 分租給四家。他住在樓下最小、最便宜的角落，但面對後院，有花草樹木、有綠油油的草地。艾瑞克幫忙屋主整理院落，因此租金 很低。偉偉來時，有時幫忙剪草或做其他雜事。而後父子或去鬧市不同的小店午餐，或開車去運河邊彈吉他，或到當年南北戰爭的古戰場踢球。總之，父子兩人有許多共同語言，似乎在兩人聚首時，可以擺脫世間種種壓力。

艾瑞克被禁足半年，對他固然是一種懲罰，但真正受到折磨的卻是偉偉。以前，每逢周末，他會豎起耳朵，只要聽到他熟悉的汽車喇叭，或熟悉的吉他聲，立即奔往前門。如今，似乎切斷了生命泉源，生活變得越來越乏味。

杜卿青也意識到這種狀況，只要有空，便討好兒子，問他要不要一起去鬧市街頭走走，或一起吃頓午餐。（八）