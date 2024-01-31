我抬起手腕看看表，離我下班也就還有一個小時。在這所醫院的精神科，只有我一個可以講普通話的醫生，好在我還有一個可以講中文的助理。我希望林祥在我下班前能夠醒來，好讓他跟他母親先回自己的住處。

林淑芬就站在那間診室的門外等著兒子。

我回到我的辦公室，去看下一個病患。林祥的事情，我肯定還會跟蹤下去，總之我要找到導致他得抑鬱症的根源，我才可以對症下藥。俗話說解鈴還須繫鈴人，不知道原因，就無從下手。

另一個病患就在隔壁等我。我剛剛換好口罩 ，打算推開診室的門去看患者。兒子弗蘭茨的電話打了進來。

「媽媽，今天晚上我帶女朋友秀蘭回家吃飯！您能夠預先準備點菜？比如京醬肉絲、比如魚香茄子或者鍋包肉？」兒子滿帶興奮的大嗓門傳了過來。我不知道他啥時候把這些地道的中式菜名記下來的。家裡除了我喜歡中餐外，我先生艾爾森和兒子弗蘭茨一點都不喜歡，而且我從未在家裡做過這些菜。

「你女朋友叫什麼名字？秀蘭？鄧秀蘭嗎？」我緊張地問他。我聽過兒子說在處一個女朋友，也問過他，啥時候把女孩子帶回家裡來見見面。兒子一直沒有明確地說行或者不行。他只是說，肯定有讓我們婆媳見面的那一天。

「媽，你怎麼知道她的姓？」兒子十分好奇，聲音突然增大了好幾倍，我的耳朵邊像是響起一聲炸雷一樣。此刻，我什麼也說不出來，只覺得我手裡舉著的不是手機，而是一塊無比沉重的大磚頭。這磚頭不知道從什麼地方，連一聲招呼都不打，就飛了過來。（五）