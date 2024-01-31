圖／薛慧瑩

兩個街區以外那個嫩得像玫瑰花的女孩兒也有男朋友了，我看到過，一個腦袋上的毛髮留得很長，然後特意燙捲了蓬鬆堆在腦袋頂上，走一步晃一晃的小子，從玫瑰花家門口出來過，也進去過。還那麼小就被小崽子盯上了，去他媽的。小玫瑰的媽媽像是一朵夏洛特夫人（歐洲知名玫瑰品種），有時候像月光寶石（也是歐洲名品玫瑰），鬼才知道那個狐媚子用了多少錢，在她柔軟的身體上，不知道她買了多少衣服，遮蓋她多此一舉的胸和臀。完全沒必要。如果被我按住、壓住，我會讓她知道她糟踐了多少無謂的金錢。

我和兩個不知道哪裡來的窮垃圾，住在陰暗潮濕的地下室裡。我們從不講話，誰受不了廁所的臭氣，誰就胡亂打掃一下。有時候我實在躺得渾身都要散架了似的，我會大發慈悲，一點一點去除茅廁裡的那些污垢和腥臊，再在水龍頭下用滾燙的水一直沖刷我胸腔裡、下面的海綿體裡總是壅塞著的晦氣和醃漬 。每一次我都把濃稠的尿液滋到浴房的廉價玻璃上，熱氣把我排泄物的味道蒸騰起來，散布在整個洗澡間裡，讓我每次都忍不住貪婪地吸進喉管，像是保存僅屬於我的幾樣東西，戀戀不捨地再回收進我的身體。

有時候，房東 老婆，那個總想找機會、找茬兒，以此來表現自己前半生一分一釐攢錢的成果，比實際年齡老、永遠穿著幾十年前過時衣服的華裔 老女人，藉口檢查電器，用她耷拉眼皮下的三角眼，窺探別的男人的床鋪、掃視爐頭，裝模作樣地拿著馬桶刷一邊惡狠狠地刷，一邊說她會扣掉多少錢做為清潔費。她主動打開她枯乾的大腿，我都不會看她一眼。

她的頭髮看起來味道很差，渾身透著陳舊的、衰老的、令人厭惡的一種味道，不需要聞，看都能看到的那種氣味。美麗的、乾淨的少女的腳趾頭都比她的大腿有魅力。她給夏洛特夫人刷鞋都不配，她大概只能當那個鮮嫩的女人腳下的地墊，只配舔乾淨女主人的紅色漆皮鞋底的灰塵或者泥沙。

我恨他們家所有的活物、房子，討厭他們家堆著破爛的後院，看不起被他們毫無章法亂搞的前庭，厭惡他們的臉、看看就令人毫無胃口的身材。早點毀滅吧，這一切。

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警車在房東家正門前閃著刺目的光線，房東的英文很爛，勉強可以應答。我聽到房東卑微的「哈哈哈」和過於殷勤的回答，和他老婆一樣蠢笨、小氣、貪婪，假裝過得富裕。他們去超市裡買一大堆打折菜，做一大桌看不清顏色和材料的菜，拍照發朋友圈，吃得滿臉油光，把一桌殘羹剩汁再小心地裝在盒子裡。他們請我去吃過一次。

就那麼一次，我必須聽他們講，如何從一房公寓搬到二房排屋，怎麼樣抓住市場的最低點，買到這個破破爛爛但是地下室有三個房間出租，樓上還分租給一個見誰都低著頭不理人，離過婚的矮冬瓜一般的中年女人的獨立別墅。他們得意的嘴臉像是買了個大莊園，沒見過世面的小市民。

我曾經住過真正的豪宅，把幾個名校畢業的女人幹得嗷嗷叫過，買過幾萬塊的手錶。我不屑於告訴這兩個可憐蟲，這個破房子還沒富人的車庫值錢，這種幾十年前窮人住過如今也是窮人住著的垃圾房，也只有他們才有臉炫耀。

我一口氣啃了幾個特價豬蹄，只啃幾口就扔掉，故意無辜地看著破抹布一樣的女人眼睛裡的心疼，和努力表現出大方的面皮快要打起來的樣子。我希望警察抓走這個面相猥瑣，但從沒機會發洩性慾的男人。他偷看我掛在牆上的女人的小眼睛裡，充滿了低級的本能，真惡心，他可以大方地看、公開看，像我在他面前故意打開動作片那樣坦然。就知道他不敢。

警察走了。沒帶走任何人。這群飯桶。

那個有些瘋癲的女人變成了一叢秋末的萱草，再也不像月光寶石了，更不像夏洛特夫人。如果被我滋潤幾次，還能恢復從前的妖嬈艷麗，也許不，鬼才在乎。我的身體燥熱起來，同時有種把夏洛特夫人嬌嫩的粉色花瓣揉挫磨碎的痛快。她不該那麼白皙端正，只能有錢人享用的樣子。如果她生的是乾巴瘦小、骨胳粗陋的女兒，像房東家那樣，如果滿臉青春痘、頭髮稀疏、五官潦草，或許不會被拋在一窩蕨草後面。聽說褲子還沒找到，當然。

女人呆呆地站在路口舉著牌子，看不清內容，無非是剛十三歲、有多可愛、所有人都愛她、為她心痛這種俗套。活著的時候，有人說過這樣的話嗎？人都死了，才跑過來假惺惺獻什麼愛心。幾個中年婦女圍著她，她們穿得過於鮮艷了，似乎買完了溫哥華所有色彩斑斕的衝鋒衣，好像有多熱愛戶外活動，盯著每一個路過的車子看，總算有正當理由看。以為舉著幾個紙板就能找到凶手，無知的女人們。

她們是絕經的、無人理睬的破抹布，偶爾帶來同樣閒極無聊的被誘導和哄騙出來的男人，分成三、五人一群地在山間小路上來回走，嘰嘰喳喳、說說笑笑，她們忘了是在尋找被掐死的女孩兒被扔掉的褲子。（中）