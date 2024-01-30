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加州高鐵列車加設餐車、遊戲區 還有包廂座、頂級座

「媽媽，我出車禍」 AI合成兒哭聲 灣區婦險遭詐

整個廣場屬於我（一六）

李東文

她家裡有爺爺奶奶、有弟弟妹妹，全靠她一個人養活！後來小蓮生病，好長時間沒法上班，被辭退了。然後男友也不再到她這裡來，電話打不通，欠著房租……小蓮沒錢吃飯，托尼他們就每天多做點，喊她一起吃，然後買車票讓她回家調理身體……之後托尼和女朋友分手、換住處、上別的城市做事、結交新的朋友、頂下旺財廣場一間小髮廊、結婚、生娃，與妻兒牛郎織女，直至如今。

「你有幾個孩子了？」托尼問。

「前面兩個是雙胞胎，男孩，這個小不點是女兒，十個月……」

她丈夫就是原先那位男朋友。其實那個男的，只比小蓮大了不到十歲，不是表面看上去那樣，大了二、三十歲。當年，他的生意夥伴做了錯事，他受牽連，被調查，無法與外界聯繫……事情結束後，他輾轉找到小蓮，向她求婚。

因為小蓮，托尼想起了當年的女朋友，那位美容師。不知她結婚了沒有，不知她現在幸福不幸福。

3

下午三點光景，詩妍正在趕做幾杯網上團購的柚子茶，騎手快到了。她母親，胖胖的王阿姨，帶著一位很瘦的阿姨和一位白胖男青年，來奶茶店找她。她又被相親！

男青年看上去倒也精神，只是眼神渙散，詩妍猜他像自己這樣，內心並不接受相親這種太過古老的運動，目前也不需要什麼女朋友。瘦阿姨一看就是男青年的親媽，兩人的五官驚人般相似。

男青年不是陳傑倫那種第一眼就能吸引所有目光的類型，卻很耐看，屬於第二眼美男子。一胖一瘦兩位阿姨坐在帆布傘下交頭接耳，男青年單膝跪著擼檸檬。（一六）

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