偉偉回來時，多半是吃過晚飯以後，而且會很開心地用學來的簡單中文，請她不要告訴媽媽。看他那樣開心，賈玲玲也不忍向遠在芝加哥 忙碌的杜卿青告狀。本來，父母離婚，讓孩子承擔難以理解的心理重擔，實在太不公平。賈玲玲想起當年和那人渣周旋的灰色歲月，想起自己兒子在成長期間遭受的痛苦與折磨，禁不住深深長嘆一聲。俱往矣！不知是否還有彌補這憾事的一天。

杜卿青開會回來不久，學校老師請她去談話。告知她，整整一個星期，偉偉都沒有按時交作業，小考成績一落千丈。杜卿青知道真相以後，一狀告到法院，艾瑞克被通知，半年內不得再來探看偉偉。

這樣的裁決，顯然加劇了偉偉的憂鬱症 。每個周末和艾瑞克的聚首，幾乎成了這十歲男孩的強心針、興奮劑，而今竟遭切斷。偉偉在家裡變得格外鮮言寡語，完全失去了十歲男孩的歡快活潑開朗。看在賈玲玲眼裡，為法院這樣的裁定感到不安。父子在一起多麼快樂！多麼海闊天空、多麼無憂無慮！做為外人，她當然也只能這樣想想而已，這兒絲毫沒有她說話的餘地。

後來漸漸知道杜卿青和艾瑞克離婚的主要原因。艾瑞克是個安於現狀、追求生活樂趣的享樂主義者。他來自沒落的貴族世家，自幼重視生活樂趣。他讀的是藝術系，儀表不凡，在一次校際活動和杜卿青相遇。兩人一見鍾情。杜卿青欣賞他的浪漫情懷，可以讓緊繃的情緒稍稍放鬆一下。艾瑞克仰慕她那規律的生活品質，覺得自己的步調也許因此可以緊湊一點。（七）