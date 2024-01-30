我不知道那是否和林祥的病有關，但是從林祥今天的表現來看，我知道極大可能還是因為他個人的感情問題，導致了他如今這個樣子。

林淑芬這次來，是應學校要求，其實也是我的建議。林祥按照年齡算，只比我兒子小不到兩個半月。看著他這個樣子，我做為母親，很心疼。從醫生的角度來說，將病人從痛苦的深淵中解救出來，更是我的責任和義務。但是我一點都不了解這個孩子，如果他長期在我們這裡住下去，我不知道他的家庭是否可以承受得起昂貴的醫療費 用。我希望這個孩子能夠早點重歸校園讀書去。我想勸勸林淑芬，把兒子領家裡去。

「我能不能把他帶回他的公寓去？」還沒有等我開口，林淑芬就先問起我這個問題。我知道患了抑鬱症的病人，需要親人在旁邊陪伴。照目前林祥的樣子，好像還沒有到更危險的程度，或許隨著他母親的到來，他能夠跟自己的媽媽敞開心扉。

「可以，等他睡醒。」我想了想，只好暫且如此了。林淑芬打算到林祥睡覺的房間外面等他。

「你等下，我給他開一個藥方，你讓他先吃一周看看。一周後來見我，我的助理會給你打電話。另外，親情陪伴非常重要，你還是聯繫一下你的女兒，不，那位姓鄧的小姐。」我一邊跟林淑芬說話，一邊在處方紙上開出了七天的SSRIS。這是一款效果非常良好又足夠安全的治療藥物。來到醫院幾天了，我們早已經確診林祥就是得了抑鬱症。不過他應該還是處於早期階段，絕對有希望治好。（四）